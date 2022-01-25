Заступник директора Агентства моделювання ситуацій, політтехнолог Олексій Голобуцький прокоментував для "Телеграфа" підсумки останнього засідання Ради нацбезпеки та оборони

Увечері 24 січня відбулося раптове засідання Ради національної безпеки та оборони. Судячи з анонсу на сайті РНБО, обговорювати мали заходи щодо забезпечення національної безпеки від внутрішніх та зовнішніх загроз, поточний стан справ в економіці, енергетиці, протидію пандемії коронавірусної хвороби.

Судячи з брифінгу, який потім дали секретар РНБО Данилов і члени Кабміну – все в нас добре, просто чудово.

Сили територіальної оборони формуються, за "п’ятою колоною" наглядають спецслужби, в економіці та енергетиці — порядок, Росія вдиратися не збирається. І взагалі ситуація складна, але повністю контрольована.

Такі засідання РНБО та виступи після них – це своєрідна терапія. Але, погодьтеся, з погляду нашої безпеки виглядає безглуздо, коли Захід кричить "на Україну нападуть!", а ми говоримо "все гаразд".

Якщо логічно міркувати: якщо Путін наважиться напасти – він зробить це, незалежно від того, що вирішують на засіданні РНБО і що потім скажуть.

Але виникає двоїстість у населення. І ще невідомо, що більше викликає паніку – підозра в неадекватності української влади, чи підозра, що Захід спеціально влаштовує істерику (на що натякає влада).

З погляду економіки мають рацію – і Зеленський, і Данилов. Вся ця військова та медійна істерія б’є по економіці. Але будь-яка розсудлива людина швидше послухає, що кажуть західні політики та аналітики, аніж українська влада, довіра до якої продовжує падати. Не дивно, що падає гривня, та й економіка загалом.

При цьому треба розуміти, що інвестори не приходять в Україну не лише й не так через війну, як постійно скаржиться Зеленський. А тому, що не створюються умови, щоб вони сюди приходили. Інвесторам потрібні незалежна та справедлива судова, правоохоронна система. Що зовсім не про нас. Імітація судової реформи, трагікомедія із призначенням голови САП. Серйозні гравці це все бачать. І не мають наміру приходити сюди, щоб у результаті у них щось відібрали, рейданули й таке інше.

Податки – окрема історія. Фіскальна політика незрозуміла, йде тотальне знищення, доїння бізнесу. Таке викручування рук ще якийсь час даватиме ефект. А потім все просто ляже.

Поки влада, економіка будуть слабкими, Путін намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Україні зсередини. Якщо не наважиться, звичайно, відкрито напасти. Приклад того ж Казахстану демонструє, що все може спалахнути дуже швидко. А Росія намагатиметься цим максимально скористатися, як зробила 2014 року.

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