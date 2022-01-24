Сенченко розповів, у який момент Путін може завдати удару по Україні

Без допомоги західних партнерів Україні не обійтись.

Російська Федерація протягом 8 років війни проти України зважує обороноздатність нашої країни та готовність країн Заходу допомогти нам санкціями та зброєю. А напасти російська сторона може у тому випадку, якщо Путін вважатиме збитки для РФ і втрати живої сили прийнятними.

Таку думку у коментарі "Телеграфу" висловив колишній нардеп України та голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко.

За його словами, Путін оцінює одразу дві сторони. Перша стосується здатності України оборонятися та захищати незалежність, а друга — можливі збитки та військові втрати, які зазнає Росія у разі нападу.

Читайте також: Категорія Блоги/Думки Путін діє як гопник. Як Україні його зупинити Журналіст, головний редактор "Цензор.Нет" Юрій Бутусов оцінив можливості України дати відсіч Росії у разі можливого наступу.

"Щойно Путін вважатиме збитки та втрати в живій силі прийнятними, він вдарить. У якому напрямку, в якому вигляді, в якій сфері – інше питання. Головне, щоб результати цього зважування завжди стримували агресора. А для цього багато треба зробити Україні та Заходу ”, — заявив Сенченко.

Колишній нардеп зазначив, що деякі західні партнери хочуть легких рішень і не беруть до уваги той факт, що розплачуватися у разі наступу доведеться Україні.

Сенченко додав, що саме тому нашу країну вже сім разів намагалися змусити реалізувати "мінські угоди". Колишній нардеп назвав їх прямим шляхом до відкритого внутрішнього конфлікту в нашій країні, який навіть може загрожувати розколом, а допускати цього ніяк не можна.

Раніше повідомлялося, що командувач ООС Олександр Павлюк зробив натяк на дату можливого наступу Росії.