Сенченко рассказал, в какой момент Путин может нанести удар по Украине
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Без помощи западных партнеров Украине не обойтись.
Российская Федерация на протяжении 8 лет войны против Украины взвешивает обороноспособность нашей страны и готовность стран Запада помочь нам санкциями и оружием. А напасть российская сторона может в том случае, если Путин посчитает ущерб для РФ и потери в живой силе приемлемыми.
Такое мнение в комментарии "Телеграфу" выразил бывший нардеп Украины и глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.
По его словам, Путин оценивает сразу две стороны. Первая касается способности Украины обороняться и защищать независимость, а вторая — возможный ущерб и военные потери, которые понесет Россия в случае нападения.
"Как только Путин посчитает ущерб и потери в живой силе приемлемыми, он ударит. В каком направлении, в каком виде, в какой сфере – другой вопрос. Главное, чтобы результаты этого взвешивания всегда сдерживали агрессора. А для этого много надо сделать и Украине, и Западу", — заявил Сенченко.
Бывший нардеп отметил, что некоторые западные партнеры хотят легких решений и не берут во внимание тот факт, что расплачиваться в случае наступления придется Украине.
Сенченко добавил, что именно поэтому нашу страну уже 7 раз пытались принудить реализовать "минские соглашения". Бывший нардеп назвал их прямым путем к открытому внутреннему конфликту в нашей стране, который даже может грозить расколом, а допускать такого нельзя.
Ранее сообщалось, что командующий ООС Александр Павлюк сделал намек на дату вероятного наступления России.
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