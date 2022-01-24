Укр

Сенченко рассказал, в какой момент Путин может нанести удар по Украине

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Экс-нардеп говорит, что Путин все 8 лет войны анализировал обороноспособность Украины Новость обновлена 24 января 2022, 15:05
Экс-нардеп говорит, что Путин все 8 лет войны анализировал обороноспособность Украины

Без помощи западных партнеров Украине не обойтись.

Российская Федерация на протяжении 8 лет войны против Украины взвешивает обороноспособность нашей страны и готовность стран Запада помочь нам санкциями и оружием. А напасть российская сторона может в том случае, если Путин посчитает ущерб для РФ и потери в живой силе приемлемыми.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" выразил бывший нардеп Украины и глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко.

По его словам, Путин оценивает сразу две стороны. Первая касается способности Украины обороняться и защищать независимость, а вторая — возможный ущерб и военные потери, которые понесет Россия в случае нападения.

"Как только Путин посчитает ущерб и потери в живой силе приемлемыми, он ударит. В каком направлении, в каком виде, в какой сфере – другой вопрос. Главное, чтобы результаты этого взвешивания всегда сдерживали агрессора. А для этого много надо сделать и Украине, и Западу", — заявил Сенченко.

Бывший нардеп отметил, что некоторые западные партнеры хотят легких решений и не берут во внимание тот факт, что расплачиваться в случае наступления придется Украине.

Сенченко добавил, что именно поэтому нашу страну уже 7 раз пытались принудить реализовать "минские соглашения". Бывший нардеп назвал их прямым путем к открытому внутреннему конфликту в нашей стране, который даже может грозить расколом, а допускать такого нельзя.

Ранее сообщалось, что командующий ООС Александр Павлюк сделал намек на дату вероятного наступления России.

Теги:
#Украина #Россия #Владимир Путин #Угроза #Обороноспособность
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