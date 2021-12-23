Россия вербует наемников на Донбасс, но де***ов стало меньше — спикер InformNapalm

На Донбассе погибло немало граждан РФ, поэтому количество желающих послужить "освободителями" сократилось

Российские спецслужбы по-прежнему занимаются вербовкой желающих воевать на оккупированном Донбассе против украинской армии. При этом с каждым годом ряды таких наемников стремительно редеют — начинают бояться за свою жизнь.

Такими выводами с "Телеграфом" поделился спикер Международного волонтерского сообщества InformNapalm Михаил Макарук.

По его словам, некоторым россиянам по-прежнему хочется испытать на себе "эффект Моторолы", который из никого сумел "подняться" до "героя" на оккупированном Донбассе.

Макарук напомнил, что боевик Арсен Павлов (более известен как Моторола) в России совершал угоны автомобилей. Попавшись после махинации в Ростове-на-Дону он получил предложение: либо в тюрьму, либо воевать на Донбассе. Как известно, его жизнь закончилась именно в ОРДЛО, где он в октябре 2016 года подорвался на устройстве во время пребывания в лифте.

"О Мотороле и о его половинке, даже ходила поговорка "вчера ты мыл машину, она сосала х*р – теперь они элита и гордость ДНР", — рассказывает Михаил Макарук. — Кем он был до того, как пришел грабить Донбасс? Наркоманом, мойщиком машин и их же угонщиком. Кем стал в итоге? Гордостью целой Дырляндии".

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При этом эксперт подчеркивает, что уже с 2016 года все меньше россиян соглашаются на добровольную отправку в ОРДЛО. Никому не хочется возвращаться домой в цинковых гробах, объясняет Макарук.

Поднятию "патриотического духа", по его словам, не помогла даже попытка пропаганды от российского писателя Захара Прилепина, который пытался на оккупированном Донбассе поднимать "интеллигенцию". Как известно, после быстрого провала ему не осталось ничего другого, как вернуться на родину в Россию.

О том же, каким Михаил Макарук видит будущее Донбасса, читайте подробнее в эксклюзиве "Телеграфа": "РосСМИ сообщают о подготовке Кремлем наемников для заброски на Донбасс: может ли это быть правдой"