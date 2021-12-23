Росія вербує найманців на Донбас, але де***ів поменшало — спікер InformNapalm

На Донбасі загинуло чимало громадян РФ, тому кількість охочих послужити "визволителями" скоротилася

Російські спецслужби все ще займаються вербуванням бажаючих воювати на окупованому Донбасі проти української армії. При цьому з кожним роком лави таких найманців стрімко рідшають — бояться за своє життя.

Такими висновками з "Телеграфом" поділився речник Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук.

За його словами, деяким росіянам, як і раніше, хочеться випробувати на собі "ефект Мотороли", який із нікого зумів "піднятися" до "героя" на окупованому Донбасі.

Макарук нагадав, що бойовик Арсен Павлов (більш відомий як Моторола) в Росії викрадав автомобілі. Потрапивши після махінації в Ростові-на-Дону, він отримав пропозицію: або до в’язниці, або воювати на Донбасі. Як відомо, його життя закінчилося саме в ОРДЛО, де він у жовтні 2016 року підірвався на пристрої під час перебування у ліфті.

"Про Моторолу і про його половинку навіть ходила приказка "ти вчора мив машину, вона смоктала х*р — тепер вони еліта та гордість ДНР", — розповідає Михайло Макарук. — Ким він був до того, як прийшов грабувати Донбас? Наркоманом, мийником машин та їх же викрадачем. Ким став у результаті? Гордістю цілої Дирляндії".

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При цьому експерт наголошує, що вже з 2016 року дедалі менше росіян погоджуються на добровільне відправлення до ОРДЛО. Нікому не хочеться повертатися додому у цинкових трунах, пояснює Макарук.

Підняттю "патріотичного духу", за його словами, не допомогла навіть спроба пропаганди від російського письменника Захара Прилепіна, який намагався на окупованому Донбасі підіймати "інтелігенцію". Як відомо, після швидкого провалу йому не залишилося нічого іншого, як повернутись до Росії.

Про те, яким Михайло Макарук бачить майбутнє Донбасу, читайте докладніше в ексклюзиві "Телеграфа": "РосЗМІ повідомляють про підготовку Кремлем найманців для закидання на Донбас: чи це може бути правдою"