РосЗМІ повідомляють про підготовку Кремлем найманців для закидання на Донбас: чи це може бути правдою

Російські ЗМІ можуть навмисне влаштовувати інформаційне нагнітання навколо ситуації на Донбасі

Видання "Медуза" повідомило у середу, 22 грудня, що вербувальники збирають у Росії групи найманців для "відрядження" на Донбас. Матеріал вийшов на тлі заяв президента РФ Володимира Путіна про неприпустимість розміщення ракетних комплексів США та НАТО в Україні, а також взагалі просування Альянсу на Схід. І під акомпанемент анонсованої міністром оборони РФ Сергієм Шойгу атаки із застосуванням хімічної зброї на Донеччині – нібито з боку ЗСУ та американських приватних військових компаній.

Експерти оцінили для "Телеграфа" це інформаційне нагнітання.

Є два варіанти

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації (з 22 липня 2015 року по 29 квітня 2016-го), керівник та засновник волонтерської групи "Народний тил" Георгій Тука впевнений, що відбувається саме інформаційне нагнітання.

"Досить згадати заяви Путіна та Шойгу від 21 грудня, – зазначає він. – Найяскравіший приклад такого нагнітання. Залишилося лише придумати, що бандерівці винайшли "брудну бомбу" і заклали у підвалах Донецька".

Георгій Тука зізнався, що він не має об’єктивних даних, щоб підтвердити або спростувати інформацію, яку опублікувала "Медуза".

"Є два варіанти. Це може бути й супровід інформаційної істерії, яка відбувається після ультиматуму, висунутого Путіним на адресу США і НАТО. Або це справді підготовка до активних бойових дій. Виключати той факт, що РФ може скористатися створенням казус беллі (привід для війни) для того, щоб розпочати повномасштабне вторгнення для "захисту російського народу України" було б надто легковірно, — наголошує Георгій Тука. — Якщо говорити про безпосередньо окуповану територію Донбасу, у мене на сьогодні немає звідти фактів, що підтверджують підвищення бойової активності".

Набір найманців у РФ йде постійно

Спікер Міжнародної волонтерської спільноти InformNapalm Михайло Макарук зазначає:

"У мене упереджене ставлення до двох так званих опозиційних медіа у РФ. Мова про "Дождь" і "Медузу". Якщо "Дождь" є "зливним бачком" Федеральної служби безпеки (ФСБ), то "Медуза" виконує ту ж функцію для Головного розвідувального управління (ГУР). Коли потрібно щось кудись "злити" за вказівкою зверху — вони цим і займаються".

Щодо набору найманців, то він у РФ ніколи й не закінчувався, запевняє Михайло Макарук.

"Періодично йде хвиля люмпена, вихідців із народу, які хочуть на собі перевірити принцип "були нічим – і стали всім". Показник у цьому сенсі є прикладом Мотороли", – вважає експерт.

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Мова про росіянина Арсена Павлова на прізвисько Моторола. Згідно з розслідуванням Georgian Journal, він у стані алкогольного сп’яніння викрав автомобіль у Ростові-на-Дону, після чого йому в поліції запропонували вибір: або тюремне ув’язнення, або відправлення на Донбас. Вибрав друге. Уславився своїми звірствами, став "Героєм ДНР". 16 жовтня 2016 року був підірваний у ліфті одного із будинків у Донецьку, де проживав.

Михайло Макарук продовжує: "Про Моторолу і про його половинку, навіть ходила приказка "вчора ти мив машину, вона смоктала х*р — тепер вони еліта і гордість ДНР". Ким він був до того, як прийшов грабувати Донбас? Наркоманом, мийником машин і їх же викрадачем. Ким став у результаті? Гордістю цілої Дірляндії".

Але цей люмпенський потік "на Донбас" із РФ закінчився до 2016 року, зазначає спікер InformNapalm.

"Тому що в Росію з Донбасу прийшло чимало трун. І дебілів поменшало, – пояснює Михайло Макарук. – Потім до ОРДЛО приїхав Захар Прилепін (російський політичний та громадський діяч, письменник – прим. ред.) – підіймати патріотичну шваль під назвою інтелігенція. Але вона не особливо поїхала. Тож Захарка бігцем повернувся".

У Росії нема кому воювати з Україною

За словами спікера InformNapalm, точкові набори найманців російськими просторами були, є і будуть. Питання – у якій якості.

"Часто їх набирають як інструкторів. Тому що сепар-рух, який зараз знаходиться там, навіть їхні "опозиціонери" постійно кажуть, що має недобір. Стрєлков (колишній "міністр оборони" самопроголошеної "ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін), який навесні 2014-го з іншими російськими найманцями та місцевими зрадниками захопивши Слов'янськ, а літом того ж року перекочував до Донецька, пізніше був відкликаний назад, у РФ, зараз живе у Москві, очолює штаб так званого руху "Новоросія", всіляко допомагаючи окупантам Донбасу – прим. ред.), Ходаковський (ексглава "Радбезу ДНР", що був раніше командиром спецпідрозділу СБУ "Альфа", ватажок батальйону "Схід", переформатованого в об'єднання "Патріотичні сили Донбасу" Олександр Ходаковський – прим. ред.) жаліються (тепер вже з Росії), що боєздатність частин так званих "ДНР" та "ЛНР" падає через низьку якість та кількість особливого складу. Деякі бригади укомплектовані лише на 40%", — зазначає Михайло Макарук.

Він акцентує, що на Донбасі інструктори з РФ проходять здебільшого підготовку для виїзду до Сирії, Лівії, ЦАРу.

"Тепер ще додалася Малі, а найближчим часом додасться Чад. Їм треба продукувати щось нове. Згадаймо Майдан: "бандерівці, фашисти, хунта" і так далі. Але внутрішня аудиторія це вже не сприймає. І вони намагаються зробити всі інформаційні рухи, які тільки можна. Так і з’являються всі ці "танкові прориви на Київ через Білорусь", "захоплення Полтави, Дніпропетровської області й так далі", "нахрапом взяти Маріуполь". Щось подібне ми періодично чуємо восьмий рік війни. Ну-ну, хай спробують".

Михайло Макарук не виключає, що росіяни можуть зробити прорив певними угрупованнями. Навіть зібравши у ній 180 тисяч. Може щось захопити. Але утримати не зможуть.

"Для цього їм потрібна величезна армія, яка в 3-4 рази перевищує українську. При тому, що ЗСУ зараз — це близько 250 тис., а оперативний резерв України становить 300 тис. багнетів. І вони будуть призвані за 3-4 дні. А у 90 відсотках випадків — це люди, які пройшли війну з 2014-го. І знають, як діяти. На відміну від тих російських вояків, що зараз брязкають зброєю біля наших кордонів. Росіяни багато де воюють. І не факт, що повернуться. Окрім того, їм потрібно наповнювати свою базу у Вірменії після того, як відгребли там від Азербайджану та Туреччини. Там РФ повністю провалила боротьбу "російського світу" проти модернового Заходу. До того ж зараз немає електорального циклу у Путіна, рейтинги падають. Більш логічною тут виглядає не атака на Україну, а повне приєднання Білорусі. Що росіяни й роблять", – резюмує Михайло Макарук.

Про те, що Кремлю вигідно влаштувати за допомогою війни чи загрози війни спробу нового "перерозподілу світу" між сильними політичними гравцями, говорив "Телеграфу" і генерал-лейтенант, ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

При цьому західні партнери України загрожують США жорсткими санкціями у разі атаки на нашу країну.

У Кремлі традиційно заявляють, що будь-які заяви про нарощування військової могутності Росії на українських кордонах є "штучним нагнітанням істерики".