"Гнійна рана на тілі Росії": бранець бойовиків ОРДЛО розповів про життя та катування в "Ізоляції"

Представники так званих "МДБ" на окупованому Донбасі контролюють перебування у в’язниці

Імовірність повномасштабного нападу Росії на Україну все ще залишається дуже високою. Водночас життя на підконтрольній Києву, так і окупованій Росією частинах Донбасу триває. Ось тільки в ОРДЛО його слід прирівняти до лотереї.

Такими спостереженнями із журналістами "Радіо Свобода" поділилися колишні бранці бойовиків "ДНР".

За словами Ігоря Козловського, релігієзнавця за освітою, так звані "Міністерства державної безпеки", створені окупантами для того, щоб нагнати на жителів ОРДЛО більше страху. Представники цих "структур" відповідають за багато напрямків, серед яких контроль за в’язницями, зокрема й донецькою "Ізоляцією".

Колишній військовополонений підкреслює, що практично всіх бранців російських окупантів, котрі пройшли через в’язниці, катували.

"Коли людина потрапляє в ці місця незаконного утримання, практично всі вони проходять через тортури. Катування для того, щоб зламати людину, зламати її гідність, зламати її психологічно", — наголошує військовополонений.

Також Ігор Козловський каже, що у підвалах донецького "МДБ" він зустрічався з російськими військовослужбовцями, проте найчастіше всю "брудну роботу" за них виконували місцеві бойовики.

А ось ще одного військовополоненого, котрий побажав залишитися неназваним, катували саме вихідці з Росії.

"Вони так і кажуть — ми з Тамбова, ми приїжджі. Вони матюком так і кажуть — ми можемо тебе просто приху**ити і поїдемо. Нам нічого не буде", — згадує чоловік.

Згідно з його розповідями, в "катувальній" його роздягали догола та били струмом, поклавши на дерев’яні двері. Здебільшого удари припадали на ноги. Військовополонений чесно зізнається: неодноразово був на межі самогубства, від якого втримали винятково співкамерники.

На думку латвійського журналіста Дмитра Дурнєва, така "співпраця" російських спецслужб із бойовиками на Донбасі є справжньою "гнійною раною на тілі Росії".

"Приїжджають на три місяці "ФСБешники" і курують концтабір "Ізоляція", потім їдуть у Воронеж із цим досвідом. І за вісім років скільки їх таких роз’їхалося по всій Росії?" - Зауважує Дурнєв.

Зазначимо, що українська розвідка вже неодноразово надавала докази, що окупацію Донбасу контролюють представники Федеральної служби безпеки Росії. Проте, як писав "Телеграф", чи не вперше з подачі ЗМІ стали відомі імена деяких агентів, які очолюють "МДБ" бойовиків.

При цьому в Кремлі запевняють, що жодної війни з Україною не ведеться зараз і не планується в майбутньому. Проте публікації іноземних ЗМІ свідчать про протилежне, тому в Україні готуються у разі потреби відбити удар.