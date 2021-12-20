ЗМІ назвали імена кураторів бойовиків, яких ФСБ Росії спрямовує на Донбас

Російські військовослужбовці керують так званими "МДБ" на окупованому Донбасі

Представники Російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) є безпосередніми учасниками окупації Донбасу. Агенти з Росії працюють в ОРДЛО, куруючи місцеві "правоохоронні органи".

Таку інформацію під час журналістського розслідування повідомило видання "Радіо Свобода".

Відомо, що одним із важелів безпосереднього контролю бойовиків за окупованою територією Луганської та Донецької областей є створені "Міністерства державної безпеки". Офіційної сили такі структури невизнані, проте вони є частиною військової влади у квазі-утвореннях.

У контррозвідці СБУ запевняють, що такі "МДБ" — точна копія підрозділів ФСБ, які є в Росії, або ж створених у Південній Осетії "органів управління". При цьому їхніми співробітниками на Донбасі часто є колишні українські міліціонери, проте керують цією структурою виключно російські громадяни, група представників російських спецслужб, які їдуть до ОРДЛО за наказом із Москви.

"Як правило, це співробітники Воронезького, Ростовського та Краснодарського департаменту управлінь ФСБ. Керівник зазначеної групи — це співробітник п’ятої служби департаменту оперативної інформації ФСБ РФ", — цитує "Радіо Свобода" своє джерело в СБУ.

Час перебування на Донбасі завжди різний — від двох до чотирьох місяців. Проте найчастіше серед фсб-шників у верхівці управління окупантів можна помітити Олександра Шингирьова (позивний "Арбат"), Олексій Корнєва ("Айсберг"), Станіслава Полянцева ("Бродяга"), Костянтина Максимова ("Карел") та Андрія Курилкіна (" Дипломат").

Агенти ФСБ на Донбасі

Вони контролюють одразу кілька напрямків: розвідку бойовиків, організацію охорони на лінії розмежування, забезпечення шифрованого зв’язку для верхівки влади окупантів тощо.

При тому, що біля лінії розмежування на Донбасі дедалі частіше фіксуються обстріли з боку російських бойовиків, на самому кордоні теж не дуже спокійно. У закордонних ЗМІ нещодавно з’явилася інформація про виникнення нових військових баз російської армії неподалік східних кордонів України.

Слід зазначити, що факт загрози настання Росії постійно оцінюється західними партнерами української держави. Проте, за словами генерал-лейтенанта Ігоря Романенка, російський президент Володимир Путін, як і раніше, сподівається перемогти в нинішній "холодній війні".