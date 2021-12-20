"Одних слів недостатньо": у ЄС зробили важливу заяву щодо загрози наступу Росії на Україну

В Євросоюзі не знають, чого очікувати від Росії

На тлі загрози вторгнення російських військ в Україну у Євросоюзі заявили, що для Росії це закінчиться важкими наслідками, однак поки її плани залишаються незрозумілими. Водночас представники ЄС вказують, що лише слів та заяв недостатньо для стримування РФ.

Про це у власному блозі заявив верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, поки кінцеві наміри Росії щодо України залишаються не ясними. Зрозуміло лише те, що російська сторона прагне тиснути на Україну та ослаблювати її, а сценаріїв таких дій може бути декілька.

Боррель переконаний, що у цій ситуації варто сподіватися на краще і готуватися до гіршого. А Європі слід переходити до рішучих дій.

"Ми знаємо, що одних слів і заяв недостатньо, щоб змінити розрахунок російського керівництва. Тому так важливо, щоб лідери ЄС вирішили продовжити чинні економічні санкції та попередили, що будь-які дії Росії проти України будуть мати важкі наслідки", — зазначив представник ЄС

Варто зазначити, що українська влада серйозно готується до загрози з боку Росії. Зокрема, вперше в історії до оборони країни у випадку вторгнення залучать всі можливі підрозділи.

Також у нашої країни є підтримка з боку Європейських партнерів. У Німеччині жорстко оцінили агресію президента РФ Володимира Путіна щодо України й заявили, що він на собі має відчути усі наслідки цього. А у США не виключають, що нададуть нашій країні кілька систем для повітряної оборони.

Тим часом Росія продовжує перекидати війська до українських кордонів, при цьому запевняючи всіх, що жодного вторгнення на територію України не планує.