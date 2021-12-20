Укр

СМИ назвали имена кураторов боевиков, которых ФСБ России направляет на Донбасс

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Разведка подтверждает наличие спецслужб РФ в Донецке и Луганске Новость обновлена 20 декабря 2021, 10:27
Разведка подтверждает наличие спецслужб РФ в Донецке и Луганске

Российские военнослужащие управляют так называемыми "МГБ" на оккупированном Донбассе

Представители российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) являются непосредственными участниками оккупации Донбасса. Агенты из России работают в ОРДЛО, курируя местные "правоохранительные органы".

Такую информацию в ходе журналистского расследования опубликовало издание "Радио Свобода".

Известно, что одним из рычагов непосредственного контроля боевиков за оккупированной территорией Луганской и Донецкой областей являются созданные "Министерства государственной безопасности". Официальной силы такие структуры не имеют, однако являются в квази-образованиях частью военной власти.

В контрразведке СБУ уверяют, что такие "МГБ" — точная копия имеющихся в России подразделений ФСБ или же созданных в Южной Осетии "органов управления". При этом их сотрудниками на Донбассе часто являются бывшие украинские милиционеры, однако управляют этой структурой исключительно российские граждан, группа представителей российских спецслужб, которые едут в ОРДЛО по указу из Москвы.

"Как правило, это сотрудники Воронежского, Ростовского и Краснодарского департамента управлений ФСБ. Руководитель указанной группы— это сотрудник пятой слудбы департамента оперативной информации ФСБ РФ", — цитирует "Радио Свобода" свой источник в СБУ.

Время пребывание на Донбассе всегда разное — от двух до четырех месяцев. Однако чаще всего среди фсб-шников в верхушке управления оккупантов можно заметить Александра Шингирева (позывной "Арбат"), Алексей Корнева ("Айсберг"), Станислава Полянцева ("Бродяга"), Константина Максимова ("Карел") и Андрея Курилкина ("Дипломат").

Агенты ФСБ на Донбассе
Агенты ФСБ на Донбассе

Они контролируют сразу несколько направлений: разведку боевиков, организацию охраны на линии разграничения, обеспечение шифрованной связи для верхушки власти оккупантов и т.п.

При том, что у линии разграничения на Донбассе все чаще фиксируются обстрелы со стороны российских боевиков, у самой границы тоже не слишком спокойно. В зарубежных СМИ недавно появилась информация о возникновении новых военных баз российской армии неподалеку от восточных границ Украины.

Следует отметить, что факт угрозы наступления от России постоянно оценивается западными партнерами украинского государства. Однако, по словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, российский президент Владимир Путин по-прежнему надеется победить в нынешней "холодной войне".

Теги:
#Россия #Донецкая область #Луганская область #СМИ #Донбасс #Разведка #ФСБ #ОРДЛО
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