СМИ назвали имена кураторов боевиков, которых ФСБ России направляет на Донбасс

Российские военнослужащие управляют так называемыми "МГБ" на оккупированном Донбассе

Представители российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) являются непосредственными участниками оккупации Донбасса. Агенты из России работают в ОРДЛО, курируя местные "правоохранительные органы".

Такую информацию в ходе журналистского расследования опубликовало издание "Радио Свобода".

Известно, что одним из рычагов непосредственного контроля боевиков за оккупированной территорией Луганской и Донецкой областей являются созданные "Министерства государственной безопасности". Официальной силы такие структуры не имеют, однако являются в квази-образованиях частью военной власти.

В контрразведке СБУ уверяют, что такие "МГБ" — точная копия имеющихся в России подразделений ФСБ или же созданных в Южной Осетии "органов управления". При этом их сотрудниками на Донбассе часто являются бывшие украинские милиционеры, однако управляют этой структурой исключительно российские граждан, группа представителей российских спецслужб, которые едут в ОРДЛО по указу из Москвы.

"Как правило, это сотрудники Воронежского, Ростовского и Краснодарского департамента управлений ФСБ. Руководитель указанной группы— это сотрудник пятой слудбы департамента оперативной информации ФСБ РФ", — цитирует "Радио Свобода" свой источник в СБУ.

Время пребывание на Донбассе всегда разное — от двух до четырех месяцев. Однако чаще всего среди фсб-шников в верхушке управления оккупантов можно заметить Александра Шингирева (позывной "Арбат"), Алексей Корнева ("Айсберг"), Станислава Полянцева ("Бродяга"), Константина Максимова ("Карел") и Андрея Курилкина ("Дипломат").

Агенты ФСБ на Донбассе

Они контролируют сразу несколько направлений: разведку боевиков, организацию охраны на линии разграничения, обеспечение шифрованной связи для верхушки власти оккупантов и т.п.

При том, что у линии разграничения на Донбассе все чаще фиксируются обстрелы со стороны российских боевиков, у самой границы тоже не слишком спокойно. В зарубежных СМИ недавно появилась информация о возникновении новых военных баз российской армии неподалеку от восточных границ Украины.

Следует отметить, что факт угрозы наступления от России постоянно оценивается западными партнерами украинского государства. Однако, по словам генерал-лейтенанта Игоря Романенко, российский президент Владимир Путин по-прежнему надеется победить в нынешней "холодной войне".