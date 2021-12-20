"Гнойная рана на теле России": пленник боевиков ОРДЛО рассказал о жизни и пытках в "Изоляции"

Представители так называемых "МГБ" на оккупированном Донбассе контролируют пребывание в тюрьме

Вероятность полномасштабного нападения России на Украину все еще остается весьма высокой. Вместе с этим жизнь на как подконтрольной Киеву, так и оккупированной Россией частях Донбасса продолжается. Вот только в ОРДЛО её следует приравнять к лотерее.

Такими наблюдениями с журналистами "Радио Свобода" поделились бывшие пленники боевиков "ДНР".

По словам Игоря Козловского, религиоведа по образованию, так называемые "Министерства государственной безопасности", созданные оккупантами, созданы для того, чтобы нагонять для жителей ОРДЛО побольше страха. Представители этих "структур" отвечают за много направлений, среди которых — контроль за тюрьмами, в том числе и донецкой "Изоляцией".

Бывший военнопленный подчеркивает, что практически все прошедшие через тюрьмы российских оккупантов подвергались различным пыткам.

"Когда человек попадает в эти места незаконного удерживания, практически все они проходят через пытки. Пытки для того, чтобы сломать человека, сломать его достоинство, сломать его психологически", — подчеркивает военнопленный.

Также Игорь Козловский говорит, что в подвалах донецкого "МГБ" он встречался с российскими военнослужащими, однако чаще всего всю "грязную работу" за них выполняли местные боевики.

А вот еще одного военнопленного, пожелавшего остаться неназванным, пытали именно выходцы из России.

"Они так и говорят — мы из Тамбова, мы приезжие. Они матом так и говорят — мы можем тебя просто приху**ить и уедем. Нам ничего не будет", — вспоминает мужчина.

Согласно его рассказам, в "пыточной" его раздевали догола, били током, положив на деревянные двери. В основном удары приходились по ногам. Военнопленный честно признается: не раз был на грани самоубийства, от которого удержали исключительно сокамерники.

По мнению латвийского журналиста Дмитрия Дурнева, такое "сотрудничество" российских спецслужб с боевиками на Донбассе является настоящей "гнойной раной на теле России".

"Приезжают на три месяца "ФСБэшники" и курируют концлагерь "Изоляция", потом едут в Воронеж с этим опытом. И за восемь лет сколько их таких разъехалось по всей России?" — подмечает Дурнев.

Отметим, что украинская разведка уже неединожды предоставляла доказательства того, что оккупацию Донбасса контролируют представители Федеральной службы безопасности России. Однако, как писал "Телеграф", едва ли не впервые с подачи СМИ стали известны имена некоторых агентов, которые возглавляют "МГБ" боевиков.

При этом в Кремле продолжают уверять, что никакой войны с Украиной не ведется сейчас и не планируется в будущем. Однако публикации иностранных СМИ свидетельствуют об обратном, поэтому в Украине готовятся в случае необходимости отразить удар.