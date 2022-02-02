Овощ уже перезрел. Почему решение о ВСК по аннексии Крыма принято именно сейчас?

Киев не должен сейчас "искать крайних" в истории с захватом полуострова в 2014 году, считает украинский вице-адмирал, экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук

Во вторник, 1 февраля, Верховная Рада 229 голосами поддержала создание временной следственной комиссии (ВСК) по событиям, повлекшим аннексию Крыма в 2014 году.

Решение, которое принято с огромным опозданием, – "овощ уже перезрел".

Попробую объяснить почему.

8 лет – слишком большая пауза для оценки этого исторического процесса. Произошло несколько смен законодательных и исполнительных уровней власти на государственном уровне. Кто был у власти в то время, сейчас – в оппозиции к нынешней власти.

Если политики того периода, как говорят, "остаются на плаву", принимая участие в политических и информационных баталиях, то большая прослойка непосредственных участников оккупации Крыма растворилась в Украине и не только.

А вместе с этим существует тенденция стирания из памяти информации – последовательность событий, их особенности и нюансы, участники, временные показатели и т.д. Главное же – наличие документов, которые могли бы детализировать события того времени и аргументировать те или иные управленческие решения.

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Почему решение о ВСК принято именно сейчас?

Диапазон "почему сейчас?" очень широк: от напоминания об очередной годовщине так называемой "крымской весны" (де-факто – оккупации Крыма и начала российско-украинской войны) – до политических мотивов и предпочтений.

Хотелось бы верить, что это шаг по продолжению политической инициативы "Крымская платформа", а не попытка "лить воду на и так зыбкую национальную мельницу".

Как тут не упомянуть и об общественном запросе на выполнение предвыборных обещаний нынешней власти?

Выводы ВСК по Крыму будут зависеть от многих факторов, в т.ч. и от устоявшихся тенденций и "результативности" работы подобных комиссий по взрывам на складах, Иловайске и т.д. Ни одного голоса за образование этой ВСК не дали фракции "Европейская солидарность", "Голос" и "ОПЗЖ" – это сигнал властям о нежелании оппозиции, как говорят, "ворошить прошлое".

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Год работы ВСК – до февраля 2023 (9 годовщина оккупации Крыма) это много или мало?

Ну, видимо, глядя "как копать" – поверхностно или на глубину проблематики Крыма со времен получения Украиной независимости. А здесь, как раз, будет полная линейка – и политическая, и экономическая, и военная, и информационная, и экологическая, и….

2014-й – только вершина айсберга крымской проблемы.

Хотелось бы предостеречь от "поиска крайних" в ходе расследования. А такая тенденция существует, когда отдельные политики крымскую проблематику переводят из политической плоскости в сугубо военную. Это ложный путь.

Ну и, конечно, не стоит забывать и о выборах 2024-го.