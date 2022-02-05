Российский журналист Илья Барабанов сравнил Киев и Москву.

Три года почти не был в Киеве. Вроде ерунда, но сколько всего случилось за это время.

Едешь из "Борисполя", а по окраинам города растут бездушные пчеловейники, как на московском Боровском шоссе. Относительно дешевое жилье в столице, когда вокруг тоскливое ничто, но детский сад и церковь во дворе строят. Есть что-то общее у двух городов.

"Вареничная" напротив "Днепра", куда в 2014-м все бегали греться с баррикад, закрылась, отель "Хрещатик" в строительных лесах (хотя если бы его совсем снесли, вряд ли кто-то расстроился), новый Дом профсоюзов просто не узнал, сначала даже не понял, что это та сгоревшая махина.

То ли от усталости (перед двумя перелетами не спал, чтобы не проспать первый), то ли за три года отвык, но в первый день перестал ориентироваться в центре, который раньше знал наизусть. Хотя всего-то по Гончара дойти до Ярославова вала.

Но что бросается в глаза: центр в вечер пятницы отдан молодежи, все бродят компаниями или парочками, что-то обсуждая, обнимаясь, перескакивая из бара в бар. Никакой полиции, автозаков или гвардии, как в Москве, не видно.

Еще мэра Кличко, помню, сильно пинали за то, что при нем центр ветшает. Но все эти старые асфальтовые тротуары или даже уложенная в 90-е плитка справляются здесь с зимой куда лучше, чем трижды проверенная московским бюджетом собянинская. И никаких реагентов или там соли.

Наверное, Киеву просто повезло, что никто из него никогда не пытался строить имперскую столицу. Пусть денег всегда меньше, но как-то человечнее все что ли