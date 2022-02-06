У Путина был прекрасный шанс закончить войну с Украиной, но у него другие цели

Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев эксклюзивно для "Телеграфа" оценил идею смены формата переговоров с Россией

Сейчас много говорится о необходимости смены Минска как переговорной площадки по урегулированию конфликта на Востоке Украины. О важности переформатировать Минские договоренности. Не допустить дальнейшей эскалации. Урегулировать украино-российское противостояние. Об этом, вокруг этого – многочисленные переговоры на высшем уровне.

Но надо понимать, что всё зависит исключительно от политической воли Российской Федерации. Если Путин захочет и далее поддерживать оккупационные режимы, которые присягнули ему на верность, он так и поступит.

Если он захочет пойти на переговоры и как-то решить вопрос – мы всегда открыты.

Но всё, подчеркиваю, зависит от одного человека, который сидит в Кремле. И это Владимир Путин.

Без этого ни смена места переговоров, ни смена формата никак не повлияют на разрешение конфликта.

Понятно, что в Минские договоренности заложены не очень хорошие для нас моменты. С моей точки зрения, соглашения надо менять.

Но прежде, чем переходить к новым формата, новым городам, возможностям, надо понимать, хочет ли Путин идти на какие-то компромиссы.

Если он этого не хочет, никакие Стамбул-1, Лондон-2, Будапешт-3 и так далее ситуацию не изменят.

Украинская власть (и прошлая, и нынешняя), украинское общество демонстрируют волю к разрешению конфликта. А вот Путин, да и весь российский народ, такой воли, похоже, не имеют. Им нравится путь экспансии, путь завоевания других держав.

Если бы Путин хотел что-то изменить в лучшую сторону, он бы сделал это в первый год избрания украинским президентом Зеленского. У него была прекрасная возможность, но ничего подобного не случилось. По одной простой причине. Стратегия Путина, российских элит остается неизменной – уничтожить Украину как независимое государство, уничтожить украинскую элиту.

Сделать из Украины своего сателлита, которым наша страна была до 2014 года.

Влиять на политику принятия решений в Украине.

Не допустить вступления Украины в Европейский союз и НАТО.

Поставить тут пророссийских руководителей по типу Медведчука.

И продолжать мастерить Союзное государство, втягивая туда еще кого-то, помимо Беларуси.

Именно в этом направлении движется Россия под руководством Путина и нынешних элит.

Наше дело всего этого не допустить, если мы хотим выжить как государство и нация.