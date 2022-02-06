У Путина был прекрасный шанс закончить войну с Украиной, но у него другие цели - Семен Кабакаев
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Координатор в "СтопТеррор" Семен Кабакаев эксклюзивно для "Телеграфа" оценил идею смены формата переговоров с Россией
Сейчас много говорится о необходимости смены Минска как переговорной площадки по урегулированию конфликта на Востоке Украины. О важности переформатировать Минские договоренности. Не допустить дальнейшей эскалации. Урегулировать украино-российское противостояние. Об этом, вокруг этого – многочисленные переговоры на высшем уровне.
Но надо понимать, что всё зависит исключительно от политической воли Российской Федерации. Если Путин захочет и далее поддерживать оккупационные режимы, которые присягнули ему на верность, он так и поступит.
Если он захочет пойти на переговоры и как-то решить вопрос – мы всегда открыты.
Но всё, подчеркиваю, зависит от одного человека, который сидит в Кремле. И это Владимир Путин.
Без этого ни смена места переговоров, ни смена формата никак не повлияют на разрешение конфликта.
Понятно, что в Минские договоренности заложены не очень хорошие для нас моменты. С моей точки зрения, соглашения надо менять.
Но прежде, чем переходить к новым формата, новым городам, возможностям, надо понимать, хочет ли Путин идти на какие-то компромиссы.
Если он этого не хочет, никакие Стамбул-1, Лондон-2, Будапешт-3 и так далее ситуацию не изменят.
Украинская власть (и прошлая, и нынешняя), украинское общество демонстрируют волю к разрешению конфликта. А вот Путин, да и весь российский народ, такой воли, похоже, не имеют. Им нравится путь экспансии, путь завоевания других держав.
Если бы Путин хотел что-то изменить в лучшую сторону, он бы сделал это в первый год избрания украинским президентом Зеленского. У него была прекрасная возможность, но ничего подобного не случилось. По одной простой причине. Стратегия Путина, российских элит остается неизменной – уничтожить Украину как независимое государство, уничтожить украинскую элиту.
Сделать из Украины своего сателлита, которым наша страна была до 2014 года.
Влиять на политику принятия решений в Украине.
Не допустить вступления Украины в Европейский союз и НАТО.
Поставить тут пророссийских руководителей по типу Медведчука.
И продолжать мастерить Союзное государство, втягивая туда еще кого-то, помимо Беларуси.
Именно в этом направлении движется Россия под руководством Путина и нынешних элит.
Наше дело всего этого не допустить, если мы хотим выжить как государство и нация.
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