Путін мав чудовий шанс закінчити війну з Україною, але в нього інші цілі

Координатор у "СтопТерор" Семен Кабакаєв ексклюзивно для "Телеграфу" оцінив ідею зміни формату переговорів із Росією

Наразі багато йдеться про необхідність зміни Мінська як переговорного майданчика щодо врегулювання конфлікту на Сході України. Про важливість переформатування Мінських домовленостей. Не допущення подальшої ескалації. Врегулювання українсько-російського протистояння. Навколо цього – численні переговори на найвищому рівні.

Але треба розуміти, що все залежить виключно від політичної волі Російської Федерації. Якщо Путін захоче й надалі підтримувати окупаційні режими, які присягнули йому на вірність, він так і вчинить.

Якщо він захоче піти на переговори та якось вирішити питання – ми завжди відкриті.

Але все, наголошую, залежить від однієї людини, яка сидить у Кремлі. І це Володимир Путін.

Без цього ні зміна місця переговорів, ні зміна формату не вплинуть на вирішення конфлікту.

Зрозуміло, що у Мінські домовленості закладено не дуже добрі для нас моменти. На мою думку, угоди треба змінювати.

Але перш ніж переходити до нових форматів, нових міст, можливостей, треба розуміти, чи хоче Путін йти на якісь компроміси.

Якщо він цього не хоче, жодні Стамбул-1, Лондон-2, Будапешт-3, тощо, ситуацію не змінять.

Українська влада (і минула, і нинішня), українське суспільство демонструють волю до вирішення конфлікту. А ось Путін та й весь російський народ такої волі, схоже, не мають. Їм подобається шлях експансії, шлях завоювання інших держав.

Якби Путін хотів щось змінити на краще, він зробив би це в перший рік обрання українським президентом Зеленського. У нього була чудова нагода, але нічого подібного не трапилося. З однієї простої причини. Стратегія Путіна, російських еліт залишається незмінною – знищити Україну як незалежну державу, знищити українську еліту.

Зробити з України свій сателіт, яким наша країна була до 2014 року.

Впливати на політику ухвалення рішень в Україні.

Не допустити вступу України до Європейського Союзу та НАТО.

Поставити тут проросійських керівників на кшталт Медведчука.

І продовжувати робити Союзну державу, втягуючи туди ще когось, крім Білорусі.

Саме в цьому напрямку рухається Росія під керівництвом Путіна та нинішніх еліт.

Наша справа всього цього не допустити, якщо ми хочемо вижити як держава та нація.