Известный украинский волонтер Роман Доник призвал граждан верить в свою армию

Когда вы слышите заявления холуев типа Кадырова или Лукашенко о том, как они будут "брать Киев за 5 дней", просто вспоминайте, как кадыровцы и всякие "вымпеловцы" с "элитой" морской пехоты РФ приезжали брать ДАП то к дню рождения Путина, то к "октябрьским". Тоже пафосно приезжали. С заявлениями. Потом, когда домой привозили кадыровцев в гробах, вся Чечня тихонько хохотала — "салом подавились". Это были 2014-й и начало 2015 года.

Да, это были героические дни жертвенности и стойкости. Но не забывайте, что это было 8 лет назад. 8 лет опыта боевых действий, обучения и развития. Да еще оружие подошло от союзников. Так что "подавившихся салом" будет очень и очень много.

Доверяйте ВСУ. Оружейники 8 лет увеличивают уровень в минусировании супостата. В то время, когда все эти клоуны делают только громкие заявления в инстаграмах и камерах.