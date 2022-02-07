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Клоуни типу Лукашенка чи Кадирова здатні лише на гучні заяви - Роман Донік

Автор
Роман Донік Роман Донік
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Автор
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Клоуни типу Лукашенка чи Кадирова здатні лише на гучні заяви Новина оновлена 07 лютого 2022, 15:57

Відомий український волонтер Роман Донік закликав громадян вірити у свою армію

Коли ви чуєте заяви холуїв типа Кадирова або Лукашенка про те, як вони будуть "брать Киев за 5 дней", просто згадуйте, як кадирівці та всякі "вимпєловці" з "елітою"морської піхоти РФ приїздили брати ДАП то до дня народження Путіна, то до "жовтневих". Теж пафосно приїздили. З заявами. Потім, коли додому привозили кадировців в трунах, вся Чечня тихенько реготала — "салом вдавилися". То були 2014-й та початок 2015 року.

Так, то були героїчні дні жертовності та стійкості. Але не забувайте, що то було 8 років тому. 8 років досвіду бойових дій, навчання та розвитку. Та ще й зброя підійшла від союзників. Так що "вдавлених салом" буде дуже і дуже багато.

Довіряйте ЗСУ. Збройники 8 років підвищують рівень у мінусуванні супостата. В той час, коли всі ці клоуни роблять тількі гучні заяви в інстаграмах та на камери.

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Теги:
#Україна #Армія #Олександр Лукашенко #Волонтер #ЗСУ #Антипаніка
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