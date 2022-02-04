Глава ЗСУ розкрив справжній мотив Росії тримати Україну під дулом своїх танків
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ЗСУ готуються до можливої ескалації.
За переміщеннями військ Росії поблизу кордонів України слідкує не лише наша розвідка, а й інших країн. Отриманою інформацією вони поділяються з українськими військовими. Аналіз ситуації дає можливість припустити психологічне підґрунтя.
Про це розповів головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний у ефірі програми "Право на владу".
Він зазначив, що російська техніка та солдати продовжують перебувати та переміщатися поблизу українських рубежів і хоч це викликає побоювання, проаналізувавши ситуацію з погляду військового на неї можна подивитися по-іншому.
"Я наголошую, що на сьогоднішній день такої загрози немає. Це більше схоже на, мабуть, психологічний тиск", — сказав Залужний. Тим, хто живе біля кордону, він порадив не панікувати і довіряти ЗСУ та офіційним даним.
Головком ЗСУ додатково заявив, що Україна також проводить комплекс заходів на випадок можливої ескалації вже не один місяць: підготовку груп для відсічі, планування та тренування.
"Боятись населенню України на сьогодні не потрібно", — резюмував Залужний, назвавши Збройні сили гарантом свободи та незалежності України.
Раніше "Телеграф" писав, що в США заявили про можливість появи провокаційного відео з нібито українськими військовими для створення приводу Росії для вторгнення.
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