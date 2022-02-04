Укр

Глава ВСУ раскрыл истинный мотив России держать Украину под дулом своих танков

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Украинские военных охраняют рубежи государства Новость обновлена 04 февраля 2022, 10:23
Украинские военных охраняют рубежи государства

ВСУ готовятся к возможной эскалации.

За перемещениями войск России в близости от границ Украины следит не только наша разведка, но и других стран. Полученной информацией они делятся с украинскими военными. Анализ ситуации дает возможность предположить психологическую подоплеку.

Об этом рассказал главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный в эфире программы "Право на власть".

Он отметил, что российская техника и солдаты продолжают пребывать и перемещаться вблизи украинских рубежей и хоть это вызывает опасения, проанализировав ситуацию с точки зрения военного на нее можно посмотреть по-другому.

"Я отмечаю, что на сегодняшний день такой угрозы нет. Это больше похоже на, наверное, психологическое давление", — сказал Залужный. Тем, кто живет возле границы он посоветовал не паниковать и доверять ВСУ и официальным данным.

Главком ВСУ дополнительно заявил, что Украина также проводит комплекс мероприятий на случай возможной эскалации уже не один месяц: подготовку групп для отпора, планирование и тренировки.

"Бояться населению Украины на сегодня не нужно", — резюмировал Залужный, назвав Вооруженные силы гарантом свободы и независимости Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в США заявили о возможности появления провокационного видео с якобы украинскими военными для создания повода России для вторжения.

Теги:
#Россия #ВСУ #Валерий Залужный
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