Украинский политолог Виктор Бобиренко убежден, что "понтами" в политике преувеличивается влияние на процессы подготовки и принятия управленческих решений

Кто как понтуется: Запад, Путин, Зеленский

Если рассматривать понятие "понты" как преувеличение, то многое становится понятным.

Понтуются повышая свою значимость, социальный статус, возможности.

В политике – преувеличивается собственная роль в процессах подготовки и принятия управленческих решений.

Так же как люди – понтуются и государства. Воздействием на исторические процессы. Статус на геополитической карте.

Вот возьмем ситуацию, которую сейчас рисуют в Офисе президента.

Как коллективный Запад нагнетает ситуацию.

Преувеличивает возможности России по вторжению. А от нас бегут инвесторы.

Оставим за кадром то, что они, может быть, бегут от инвестиционных нянь Зеленского.

А посмотрим только на понты.

И следует понимать, что адекватные люди (и руководители государств) отделяют мух от котлет. А понты – от оценки и понимания ситуации

Мероприятие

1) Понимание ситуации: обнаглевший Мордор перешел все границы и угрожает.

А сытое западное общество разделено (РашаТудеями, купленными политиками и полезными идиотами) не имеет единства.

Украинская власть очарована собственным нарциссизмом и тупо лжет.

А украинское общество – еще в значительной степени слишком доверительное.

И у Запада есть 18 альтернатив развития ситуации. От "Путин все играет до уровня лета 2020 года" (самый оптимальный вариант) до самого страшного – "Путин ударит по всем фронтам".

2) Адекватное понимание усилено понтами: союзники просто пугают своего обывателя и элиты. Чтобы объединить строй, чтобы общественное мнение склонилось к "Дайте украинцам оружие", к пониманию западным обществом: по поребрику Украины — варвары.

Украина – щит Европы – нужно ковать оружие.

А что чуть-чуть преувеличивают – для четкости картины.

Россия

1) У Кремля беда. У них неадекватное понимание ситуации. Там почему-то предполагают, что в Украине еще много тех, которые "путинприйди". И если русские танки подойдут к Харькову – их будут встречать хлебом солью.

2) Понт профана – на неправильной оценке собственных сил и могущества. И в недооценке сил противника. Украина готова воевать. Мероприятие готово помогать. Паники нет.

Думаю, в российском генштабе многие это понимают. Но не Путин. И свите приходится подыгрывать фюреру. Лишь намекая на "А может не надо?"

Украина

1) У Зеленского беда. Наш Нарцисс профан в управлении.

Но (это эффект Даннинг-Крюгера) профан считает себя за покерным столом самым хитрым и фортовым.

Думает, что его понтам все безоговорочно верят.

Как системный пацифист – он верит в то, что война невозможна. Если он ее не хочет, то не хочет и Путин. Это ведь и в его глазах даже видно.

2) Но понтуясь – Зеленский унижает союзников. Типа: только я слою в ситуации, а другие преувеличивают.

Кто молодец? Я молодец. Он – сам понтуясь – совершенно не понимает сущности понтов других людей и стран.

А от его неадекватного видения ситуации и его корявых решений – может быть плохо нам всем.

Понтуйтесь, но правильно оценивайте себя. А не как Вовка.

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