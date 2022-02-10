У Путина беда, у Зеленского беда, а плохо может быть нам всем - Виктор Бобыренко
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Украинский политолог Виктор Бобиренко убежден, что "понтами" в политике преувеличивается влияние на процессы подготовки и принятия управленческих решений
Кто как понтуется: Запад, Путин, Зеленский
Если рассматривать понятие "понты" как преувеличение, то многое становится понятным.
Понтуются повышая свою значимость, социальный статус, возможности.
В политике – преувеличивается собственная роль в процессах подготовки и принятия управленческих решений.
Так же как люди – понтуются и государства. Воздействием на исторические процессы. Статус на геополитической карте.
Вот возьмем ситуацию, которую сейчас рисуют в Офисе президента.
Как коллективный Запад нагнетает ситуацию.
Преувеличивает возможности России по вторжению. А от нас бегут инвесторы.
Оставим за кадром то, что они, может быть, бегут от инвестиционных нянь Зеленского.
А посмотрим только на понты.
И следует понимать, что адекватные люди (и руководители государств) отделяют мух от котлет. А понты – от оценки и понимания ситуации
Мероприятие
1) Понимание ситуации: обнаглевший Мордор перешел все границы и угрожает.
А сытое западное общество разделено (РашаТудеями, купленными политиками и полезными идиотами) не имеет единства.
Украинская власть очарована собственным нарциссизмом и тупо лжет.
А украинское общество – еще в значительной степени слишком доверительное.
И у Запада есть 18 альтернатив развития ситуации. От "Путин все играет до уровня лета 2020 года" (самый оптимальный вариант) до самого страшного – "Путин ударит по всем фронтам".
2) Адекватное понимание усилено понтами: союзники просто пугают своего обывателя и элиты. Чтобы объединить строй, чтобы общественное мнение склонилось к "Дайте украинцам оружие", к пониманию западным обществом: по поребрику Украины — варвары.
Украина – щит Европы – нужно ковать оружие.
А что чуть-чуть преувеличивают – для четкости картины.
Россия
1) У Кремля беда. У них неадекватное понимание ситуации. Там почему-то предполагают, что в Украине еще много тех, которые "путинприйди". И если русские танки подойдут к Харькову – их будут встречать хлебом солью.
2) Понт профана – на неправильной оценке собственных сил и могущества. И в недооценке сил противника. Украина готова воевать. Мероприятие готово помогать. Паники нет.
Думаю, в российском генштабе многие это понимают. Но не Путин. И свите приходится подыгрывать фюреру. Лишь намекая на "А может не надо?"
Украина
1) У Зеленского беда. Наш Нарцисс профан в управлении.
Но (это эффект Даннинг-Крюгера) профан считает себя за покерным столом самым хитрым и фортовым.
Думает, что его понтам все безоговорочно верят.
Как системный пацифист – он верит в то, что война невозможна. Если он ее не хочет, то не хочет и Путин. Это ведь и в его глазах даже видно.
2) Но понтуясь – Зеленский унижает союзников. Типа: только я слою в ситуации, а другие преувеличивают.
Кто молодец? Я молодец. Он – сам понтуясь – совершенно не понимает сущности понтов других людей и стран.
А от его неадекватного видения ситуации и его корявых решений – может быть плохо нам всем.
Понтуйтесь, но правильно оценивайте себя. А не как Вовка.
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