Генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", чем чреваты намеки Зеленского на возвращение нашей страны к статусу ядерного государства

Президент Украины, видя, что такой мощный поток геополитических проблем во многом концентрируется на нашей стране, поднял эту тему на Мюнхенской конференции по безопасности.

Но беда в том, что он, указав на угрозы, не представил свой вариант новой архитектуры безопасности. На каких принципах та должна формироваться, какие модели могут быть. Чтобы показать странам Запада не только необходимость выполнения каких-то решений по Украине (хоть нам и так много помогали и помогают – в плане финансов, экономики, безопасности, дипломатической поддержки), не только обозначить заинтересованные группы (кто и почему те или иные форматы отстаивает), но самое главное – предложить свою стратегию мировой безопасности. Стратегию, которая базировалась бы на:

– принципах нераспространения ядерного вооружения, ракет средней и малой дальности,

– недопущении аннексий территорий, разжигания локальных конфликтов,

– формировании новой архитектуры безопасности, в том числе информационной, базирующейся на принципах международного права, на гуманитарных, общечеловеческих принципах.

Следовало выступать именно с такой программой, предлагая созвать международную конференцию на основании такой стратегии. Тогда это было бы действительно конструктивное выступление.

А за намеки на возвращение Украины к статусу ядерного государства – мы получаем негативное восприятие не только от РФ, но и от США, Великобритании, третьих стран, которые являются условными союзниками Украины.

Я знаю по многим переговорам (в Вашингтоне, Лондоне, Берлине, Париже), что Запад очень негативно относится к тому, что Украина в разное время намекает на возможность вернуться к ядерному статусу. Намекает абсолютно беспочвенно и непродуманно. Потому что это не только нереально (огромные финансовые затраты), но и грозит новой конфронтацией, в том числе со своими союзниками.

Так что со стороны Зеленского это был неправильный посыл.

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