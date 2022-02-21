Генерал армії України, екс-глава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів "Телеграфу", чим загрожують натяки Зеленського на повернення нашої країни до статусу ядерної держави

Президент України, бачачи, що такий потужний потік геополітичних проблем багато в чому концентрується на нашій країні, порушив цю тему на Мюнхенській безпековій конференції.

Але біда в тому, що він, вказавши на погрози, не подав свій варіант нової архітектури безпеки. На яких принципах має формуватися, які моделі можуть бути. Щоб показати країнам Заходу не лише необхідність виконання якихось рішень щодо України (хоч нам і так багато допомагали та допомагають – у плані фінансів, економіки, безпеки, дипломатичної підтримки), не лише окреслити зацікавлені групи (хто і чому ті чи інші формати відстоює) ), але найголовніше – запропонувати свою стратегію світової безпеки. Стратегію, яка базувалася б на:

– принципах нерозповсюдження ядерного озброєння, ракет середньої та малої дальності,

- недопущенні анексій територій, розпалювання локальних конфліктів,

– формуванні нової архітектури безпеки, у тому числі інформаційної, що базується на засадах міжнародного права, на гуманітарних, загальнолюдських засадах.

Слід було виступати саме з такою програмою, пропонуючи скликати міжнародну конференцію на підставі такої стратегії. Тоді це був би справді конструктивний виступ.

А за натяки на повернення України до статусу ядерної держави – ми маємо негативне сприйняття не лише від РФ, а й від США, Великої Британії, третіх країн, які є умовними союзниками України.

Я знаю з багатьох переговорів (у Вашингтоні, Лондоні, Берліні, Парижі), що Захід дуже негативно ставиться до того, що Україна натякає на можливість повернутися до ядерного статусу. Натякає абсолютно безпідставно та непродумано. Тому що це не лише нереально (величезні фінансові витрати), а й загрожує новою конфронтацією, зокрема зі своїми союзниками.

Тож із боку Зеленського це був неправильний посил.

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