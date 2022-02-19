Курс у НАТО та повернення Донбасу: 6 головних фраз із мюнхенської промови Зеленського

Промова президента України була доволі жорсткою

В суботу, 19 лютого, президент України Володимир Зеленський виступив на 58-й Мюнхенській конференції з питань безпеки.

"Телеграф" зібрав головні тези його виступу:

Досить політики умиротворення, час діяти:

Країни Заходу повинні припинити спроби умиротворення агресора.

Україна має право вимагати перейти від політики умиротворення до забезпечення гарантій безпеки і миру.

Потрібно виробити ефективний пакет превентивних санкцій для стримування агресивних намірів РФ.

Військова агресія РФ і допомога Україні:

- Українці будуть захищати свою землю. "Маючи підтримку партнерів чи не маючи. Надають нам сотні одиниць сучасної зброї чи 5 тисяч шоломів. Ми цінуємо будь-яку допомогу, але всі мають розуміти – це НЕ благодійні внески, про які Україна має просити чи нагадувати", — підкреслив президент.

- Не треба постійно говорити тільки про дати імовірного вторгнення.

- Потрібно створити для України план "Маршала-2" — Фонд стійкості та відновлення нашої держави.

- Гарантувати енергетичну безпеку України, забезпечення інтеграції України в європейський енергетичний ринок.

ЄС та НАТО:

- Потрібно почати дискусію про надання Україні чіткої європейської перспективи, відкрити наявні для країн-кандидатів інструменти підтримки.

- Якнайшвидше ухвалити рішення щодо чітких і осяжних часових рамок вступу в НАТО.

Крим та ОРДЛО:

- Крим і окуповані райони Донбасу неодмінно повернуться до України, але тільки мирним шляхом.

Україна і надалі буде йти лише дипломатичним шляхом задля мирного врегулювання. В рамках Мінських домовленостей і в рамках Нормандського формату. Ми готові шукати ключ до закінчення війни в усіх можливих форматах і майданчиках.

Будапештський меморандум:

- Зеленський ініціює проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму і доручив Міністру закордонних скликати їх.

"Якщо вони знову не відбудуться або за їх результатами не буде прийнято конкретних рішень щодо гарантування безпеки нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює і усі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів", — підкреслив президент.

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Міжнародний саміт з безпеки:

- Зеленський пропонує скликати саміт держав – постійних членів Радбезу ООН, за участі Німеччини і Туреччини з метою розв’язання безпекових викликів у Європі.

Цей саміт потрібен для напрацювання нових, дієвих безпекових гарантій для України.

"Гарантій сьогодні, поки ми не є членом оборонного альянсу. І, фактично, знаходимося у сірій зоні — у безпековому вакуумі", — підкреслив Зеленський.

Ви також можете ознайомитись з повним текстом промови президента на Мюнхенській конференції.