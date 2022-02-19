Курс в НАТО и возврат Донбасса: 6 главных фраз из мюнхенской речи Зеленского

Речь президента Украины была достаточно жесткой

В субботу, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский выступил на 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

"Телеграф" собрал главные тезисы его выступления:

Достаточно политики умиротворения, пора действовать:

- Страны Запада должны прекратить попытки умиротворения агрессора.

Украина вправе потребовать перейти от политики умиротворения к обеспечению гарантий безопасности и мира.

- Необходимо выработать эффективный пакет превентивных санкций для сдерживания агрессивных намерений РФ.

Военная агрессия РФ и помощь Украине:

- Украинцы будут защищать свою землю. "Имея поддержку партнеров или не имея. Предоставляют нам сотни единиц современного оружия или 5 тысяч шлемов. Мы ценим любую помощь, но все должны понимать — это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать", — подчеркнул президент.

- Не нужно постоянно говорить только о датах вероятного вторжения.

- Нужно создать для Украины план "Маршала-2" – Фонд устойчивости и восстановления нашего государства.

- Гарантировать энергетическую безопасность Украины, обеспечение интеграции Украины в европейский энергетический рынок.

ЕС и НАТО:

- Нужно начать дискуссию о предоставлении Украине четкой европейской перспективы, открыть доступные для стран-кандидатов инструменты поддержки.

- Быстрее принять решение о четких и обозримых временных рамках вступления в НАТО.

Крым и ОРДЛО:

– Крым и оккупированные районы Донбасса непременно вернутся в Украину, но только мирным путем.

Украина и дальше будет идти только по дипломатическому пути ради мирного урегулирования. В рамках минских договоренностей и в рамках нормандского формата. Мы готовы искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах и площадках.

Будапештский меморандум:

– Зеленский инициирует проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума и поручил министру иностранных созвать их.

"Если они снова не состоятся или по их результатам не будут приняты конкретные решения по обеспечению безопасности нашего государства, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года подвергнуты сомнению", — подчеркнул президент.

Международный саммит по безопасности:

- Зеленский предлагает созвать саммит государств – постоянных членов Совбеза ООН, с участием Германии и Турции с целью разрешения вызовов безопасности в Европе.

Этот саммит необходим для наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины.

"Гарантий сегодня, пока мы не являемся членом оборонного альянса. И, фактически, находимся в серой зоне — в вакууме безопасности", — подчеркнул Зеленский.

Вы также можете ознакомиться с полным текстом речи президента на Мюнхенской конференции.