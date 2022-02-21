Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса сделал прогноз, чем может обернуться для Украины внеплановое заседание Путина

В понедельник, 21 февраля, российский президент Владимир Путин проведет внеплановое и расширенное заседание Совета безопасности РФ. Уже заявлено, что о повестке дня заранее сообщать не будут.

Происходит всё на фоне резкого обострения ситуации на Донбассе.

Я думаю, заседание Совбеза РФ будет связано с попытками России повысить ставки ещё больше, показывая готовность применить силу в случае необходимости. Но вряд ли это заседание даст дорогу к полномасштабному вторжению.

На Совбезе точно будут обсуждать ситуацию с обстрелами на Донбассе.

Что за решения могут принять? Ну, точно не в сторону разрядки ситуации. Стоит также помнить, что завтра – внеочередное заседание Совета Федерации и плановое – Госдумы. И там тоже вряд ли обойдется без "украинского кейса" в целом и ситуации в ОРДЛО – в частности.

Однако вероятная встреча Байдена-Путина при посредничестве Франции даст ещё время до кульминации противостояния. Это будет шанс для сторон договориться и финализировать их компромиссы. А в центре переговоров будут компромиссы по Украине.

Какие? Гадать не буду. Вскоре мы сами всё увидим.