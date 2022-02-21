Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса зробив прогноз, чим може обернутися для України позапланове засідання Путіна

У понеділок, 21 лютого, російський президент Володимир Путін проведе позапланове та розширене засідання Ради безпеки РФ. Вже заявлено, що про порядок денний не повідомлятимуть.

Відбувається все на тлі різкого загострення ситуації на Донеччині.

Я думаю, засідання Радбезу РФ буде пов’язане зі спробами Росії підвищити ставки ще більше, показуючи готовність застосувати чинність у разі потреби. Але навряд це засідання дасть дорогу до повномасштабного вторгнення.

На Раді безпеки точно обговорюватимуть ситуацію з обстрілами на Донбасі.

Що за рішення можуть ухвалити? Ну точно не в бік розрядки ситуації. Варто також пам’ятати, що завтра – позачергове засідання Ради Федерації та планове – Держдуми. І там також навряд чи обійдеться без "українського кейсу" в цілому та ситуації в ОРДЛО – зокрема.

Однак ймовірна зустріч Байдена-Путіна за посередництва Франції дасть ще час до кульмінації протистояння. Це буде шанс для сторін домовитися та фіналізувати їхні компроміси. А в центрі переговорів будуть компроміси щодо України.

Які? Гадати не буду. Незабаром ми самі побачимо все.