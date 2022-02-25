Журналист Олег Слободян восхищается мужеством и героизмом военных, которые защищали остров Змеиный.

"Я все думаю, это какая бесчеловечная логика должна быть у…. этих скотов, чтобы с двух кораблей фактически на голой скале расстрелять пограничников на Змеином.

Зачем? Ради чего?

И какое невероятное мужество, чтобы смотреть в лицо смерти и не сломаться… Вечная слава Героям! А россияне будут гореть в аду!", — написал военный эксперт в Facebook.

Напомним, защищая остров Змеиный от вторжения российских оккупантов погибли 13 украинских пограничников. Погибшим на Змеином присвоят звание героев Украины.

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