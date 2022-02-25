Невероятное мужество на Змеином - смотреть в лицо смерти и не сломаться - Олег Слободян
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 186
Журналист Олег Слободян восхищается мужеством и героизмом военных, которые защищали остров Змеиный.
"Я все думаю, это какая бесчеловечная логика должна быть у…. этих скотов, чтобы с двух кораблей фактически на голой скале расстрелять пограничников на Змеином.
Зачем? Ради чего?
И какое невероятное мужество, чтобы смотреть в лицо смерти и не сломаться… Вечная слава Героям! А россияне будут гореть в аду!", — написал военный эксперт в Facebook.
Напомним, защищая остров Змеиный от вторжения российских оккупантов погибли 13 украинских пограничников. Погибшим на Змеином присвоят звание героев Украины.
Оперативные новости о ситуации в Украине читайте в материале "Телеграфа": " Война: войска Путина заходят в Украину, Россия ведет обстрел многих городов Украины (обновляется) ".
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.