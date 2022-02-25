Укр

Невероятное мужество на Змеином - смотреть в лицо смерти и не сломаться - Олег Слободян

Автор
Олег Слободян Олег Слободян
Дата публикации
Читати українською
Автор
186
Остров Змеиный Новость обновлена 25 февраля 2022, 08:52
Остров Змеиный

Журналист Олег Слободян восхищается мужеством и героизмом военных, которые защищали остров Змеиный.

"Я все думаю, это какая бесчеловечная логика должна быть у…. этих скотов, чтобы с двух кораблей фактически на голой скале расстрелять пограничников на Змеином.

Зачем? Ради чего?

И какое невероятное мужество, чтобы смотреть в лицо смерти и не сломаться… Вечная слава Героям! А россияне будут гореть в аду!", — написал военный эксперт в Facebook.

Напомним, защищая остров Змеиный от вторжения российских оккупантов погибли 13 украинских пограничников. Погибшим на Змеином присвоят звание героев Украины.

Оперативные новости о ситуации в Украине читайте в материале "Телеграфа": " Война: войска Путина заходят в Украину, Россия ведет обстрел многих городов Украины (обновляется) ".

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Россия #Змеиный
Россияне с утра накрыли Киев ракетными ударами
Украина
Важнейший день в истории: как Россия на глазах у Запада пытается захватить Киев
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Россияне с утра накрыли Киев ракетными ударами
Важнейший день в истории: как Россия на глазах у Запада пытается захватить Киев
Дата публикации
Категория
Военная техника противника досталась украинцам в качестве трофея
ВСУ остановили прорыв России под Черниговом: появились фото подбитой техники
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский
"Останавливайте врага всюду, где видите": Зеленский обратился к украинцам на второе утро обстрелов (видео)
Дата публикации
Категория
Потери войск России: в Минобороны озвучили внушительную цифру
Потери войск России: в Минобороны озвучили внушительную цифру
Дата публикации
Категория
Россия посреди ночи ударила по всей территории Украины
Война: войска Путина прорвались в Украину, Россия ведет масштабное вторжение с разных направлений (обновляется)