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Неймовірна мужність на Зміїному — дивитися в обличчя смерті та не зламатися

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Острів Зміїний Новина оновлена 25 лютого 2022, 08:52
Острів Зміїний

Журналіст Олег Слободян захоплюється мужністю та героїзмом військових, які захищали острів Зміїний.

"Я все думаю, це ж яка нелюдська логіка має бути у…. цих скотів, щоб із двох кораблів фактично на голій скелі розстріляти прикордонників на Зміїному.

Навіщо? Заради Чого?І яка неймовірна мужність, щоб дивитися в лице смерті і не зламатися…

Вічна слава Героям! А росіяни горітимуть в пеклі!", — написав військовий експерт у Facebook.

Нагадаємо, захищаючи острів Зміїний від вторгнення російських окупантів загинули 13 українських прикордонників. Загиблим на Зміїному присвоять звання героїв України.

Оперативні новини про ситуацію в Україні читайте у матеріалі "Телеграфа": " Війна: війська Путіна заходять в Україну, Росія веде обстріл багатьох міст України (оновлюється) ".

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#Росія #Зміїний
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