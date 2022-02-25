Неймовірна мужність на Зміїному — дивитися в обличчя смерті та не зламатися

Журналіст Олег Слободян захоплюється мужністю та героїзмом військових, які захищали острів Зміїний.

"Я все думаю, це ж яка нелюдська логіка має бути у…. цих скотів, щоб із двох кораблів фактично на голій скелі розстріляти прикордонників на Зміїному.

Навіщо? Заради Чого?І яка неймовірна мужність, щоб дивитися в лице смерті і не зламатися…

Вічна слава Героям! А росіяни горітимуть в пеклі!", — написав військовий експерт у Facebook.

Нагадаємо, захищаючи острів Зміїний від вторгнення російських окупантів загинули 13 українських прикордонників. Загиблим на Зміїному присвоять звання героїв України.

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