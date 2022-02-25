Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович дал прогноз на дальнейшие события

Мы переживаем вторые сутки открытого вторжения войск Российской Федерации в Украину. И уже можно сделать определенные выводы.

Российское военное вторжение началось по самому худшему сценарию, в виде атаки на пяти направлениях. Сегодня наиболее тяжёлая ситуация в районе Киева и на южном участке. В остальных местах – вклинения незначительные.

Противник несет потери, он не сумел сломить оборону в первые часы вторжения. В настоящее время система противовоздушной обороны (ПВО) Украины не подавлена, авиация действует, а, значит, преимущества в воздухе у войск РФ нет.

Определяющим этапом будет битва за Киев. Похоже, именно от этого будет зависеть итог всей кампании.

Переговоры, на которые готов пойти Владимир Зеленский (о чем заявил в своем очередном обращении), вряд ли будут адекватными для украинской стороны.

Но они нужны для передышки и формирования резервов для дальнейшей борьбы, потому что санкционная помощь Запада не способна заставить Путина прекратить вторжение.