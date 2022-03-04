Писатель-маринист Антон Санченко о том, что удивляет русских солдат в Украине

Русская литература как всегда все переврала. Какое там "Мы из будущего"? Мы воюем с попаданцами из прошлого.

С бумажными картами, на которых обозначены воинские части, уже давно застроенные жилыми домами.

С искренним удивлением, что села асфальтированы и освещены фонарями.

С маниакальным желанием захватить или хотя бы повредить телебашни (а также пейджер и телеграф).

С постановочными новостями, когда даже радостных угнетенных для телекартинки в Херсоне оккупанты завозят автобусами из Крыма.

С "бабы еще нарожают" военной тактикой.

С ободранной техникой 80 лет, несмотря на все миллиарды, вбуханные в перевооружение.

С верой, что можно скрыть правду во времена социальных сетей и смартфонов с тремя камерами.

С идеологией времен Валуевского циркуляра "нет, не было и не может никаких украинцев".

С непониманием того, что, даже захватив город танками, ты не сделаешь из украинцев царевых холопов. В прошлый раз попадание в плен воинов УПА привело к восстаниям в лагерях и развалило ГУЛАГ. Мы по бегущим от одного мента антивоенным митингам в Москве уже понимаем, почему восстаний не было до этого.

А тихое культурное сопротивление львовян, франковцев и черновчан на протяжении 40 лет не дало уничтожить украинскую культуру и привело к национальному возрождению 90-х.

Надо было, чтобы кто-то 40 лет исподтишка пел "Лента за лентой…", чтобы мы не забыли слова.

Большая же русская культура, вплоть до даже Шаламова, поражающего разведенными пропастями человеческого дна — это культура терпил. Лагерь, тупик, Сибирь — да. Но сравните с несгибаемостью и незакланностью "Тигроловов" Багряного. Здесь и ответ, почему до попадания западных украинцев не было восстаний в лагерях. Они не читали толстоевских в школе.

Недаром на сегодняшний день наиболее боеспособными в них являются туземные части — чечены, буряты — они плохо говорят по-русски и точно не читали Пелевина.

На нас наступают колонны терпил в БМП и БТР. Это заметили даже сумские фермеры, которые голыми руками отжимают у них танки. И у этих терпил еще и отобрали мобильные телефоны, чтобы недайбог не узнали правду из соцсетей.

Мы из будущего? Вы из моховины. Готовьтесь доказывать на практике, что Московия имела свой собственный путь, с которого ее свернул безумный Петр. Железный занавес опускается. Хороших вам урожаев кедровых шишек и безотказных счет в лавочках.

Под санкциями России пиз*ец где-то через полгода, сами же российские финансовые аналитики это уже посчитали. А уже поняли все умные, даже олигархи. Благо, в России митинги опасны. Но вы видели протесты россиян за границей?

Терпилы. Все. От генерала до бухаря под гастрономом. Все, кроме шамана, шедшего на Москву.

Быть завоеванным терпилами особенно неприятно, поэтому держимся, боремся. Всё будет Украина.