Путин — это разруха. В том числе разруха в мозгах ему верующих - Роман Шрайк
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Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк на примере Грозного показал, что оставляют за собой российские оккупанты.
Спросили, что отвечать людям на вбитую российской пропагандой фразу "они 8 лет бомбили Донбасс".
Я не психиатр и тем более не умею общаться с зомби.
Как я понимаю, таким клиентам бесполезно объяснять, что без российского влияния и российского вторжения войны на Донбассе не было бы.
Поэтому мой аргумент прост — на фото разрушенный нахрен Грозный. Разрушенный российской армией. Пусть попробуют найти сейчас хоть что-то сравнимое в "бомбимом Донецке". Это невозможно — активные боевые действия не велись 7 лет.
Зато похожие развалины мы все чаще видим в "освобождаемых" от воображаемых нацистов Мариуполе, Харькове, Буче и прочих украинских городах.
Путин — это разруха. В том числе разруха в мозгах ему верующих.
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