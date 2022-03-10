Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк на примере Грозного показал, что оставляют за собой российские оккупанты.

Спросили, что отвечать людям на вбитую российской пропагандой фразу "они 8 лет бомбили Донбасс".

Я не психиатр и тем более не умею общаться с зомби.

Как я понимаю, таким клиентам бесполезно объяснять, что без российского влияния и российского вторжения войны на Донбассе не было бы.

Поэтому мой аргумент прост — на фото разрушенный нахрен Грозный. Разрушенный российской армией. Пусть попробуют найти сейчас хоть что-то сравнимое в "бомбимом Донецке". Это невозможно — активные боевые действия не велись 7 лет.

Зато похожие развалины мы все чаще видим в "освобождаемых" от воображаемых нацистов Мариуполе, Харькове, Буче и прочих украинских городах.

Путин — это разруха. В том числе разруха в мозгах ему верующих.

Грозный после прихода русской армии Грозный после прихода русской армии Грозный после прихода русской армии