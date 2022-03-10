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Путин — это разруха. В том числе разруха в мозгах ему верующих - Роман Шрайк

Автор
Роман Шрайк Роман Шрайк
Дата публикации
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Последствия прихода армии оккупантов в украинские города Новость обновлена 10 марта 2022, 21:08
Последствия прихода армии оккупантов в украинские города

Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк на примере Грозного показал, что оставляют за собой российские оккупанты.

Спросили, что отвечать людям на вбитую российской пропагандой фразу "они 8 лет бомбили Донбасс".

Я не психиатр и тем более не умею общаться с зомби.

Как я понимаю, таким клиентам бесполезно объяснять, что без российского влияния и российского вторжения войны на Донбассе не было бы.

Поэтому мой аргумент прост — на фото разрушенный нахрен Грозный. Разрушенный российской армией. Пусть попробуют найти сейчас хоть что-то сравнимое в "бомбимом Донецке". Это невозможно — активные боевые действия не велись 7 лет.

Зато похожие развалины мы все чаще видим в "освобождаемых" от воображаемых нацистов Мариуполе, Харькове, Буче и прочих украинских городах.

Путин — это разруха. В том числе разруха в мозгах ему верующих.

Грозный после прихода русской армии
Грозный после прихода русской армии
Грозный после прихода русской армии
Грозный после прихода русской армии
Грозный после прихода русской армии
Грозный после прихода русской армии
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Теги:
#Украина #Россия #Война #Роман Шрайк
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