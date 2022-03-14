Новый подход к санкциям против россии создаст эффект ковровой бомбардировки

Почти три недели продолжается российское широкомасштабное вторжение в Украину.

Мы точно победим, но победу можно и нужно ускорить.

Что показали 19 дней открытой фазы российско-украинской войны?

Что касается Украины. Мы, украинцы, сгруппировались. Есть определенный цикл усталости, которую надо преодолеть.

Что касается рф. В военном отношении у них определенная истерика присутствует. Но это не должно расслаблять нас. Резервы, пусть и нелегко достижимые для высшего российского военно-политического руководства, всё же имеются. И подтягивать новые силы они будут.

Надеяться на переговоры – бессмысленно. Путин уже не может остановиться. Он будет дальше действовать в том же духе. И максимально изолировать россию от мира. В том числе внутренним железным занавесом. Для него и его режима – это единственный вариант выживания. Гипотетический, потому что шансов выжить у них, на мой взгляд, нет.

Что касается коллективного Запада. Идет усиление антироссийских санкций. Но они, к сожалению, не носят системного характера. К примеру, одна страна в санкционные списки включила одних россиян и компании, другая – других. И те, кого, условно говоря, включил в "черные списки" Евросоюз, продолжают решать свои вопросы и отмывать деньги через Великобританию и Штаты. И наоборот.

Это – большая проблема. Считаю, что украинское политическое руководство должно сосредоточиться и на задачах на фронте, и на формировании антивоенной коалиции, которая действовала бы синхронно и согласовано. Важно, чтобы туда, кроме Украины, входили США, ЕС, Великобритания, Австралия, Япония, Канада и так далее. Чтобы санкции вводились синхронно.

Кроме того, я думаю, что надо принципиально надо менять подход к санкциям. Они должны носит тотальный характер.

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Все органы власти в рф, начиная с верхушки до низу, вся властная вертикаль – должна полностью, с членами семьи, попасть под санкции. После чего следует объявить: те, кто не участвовал в реализации преступных действий, кто максимально себя проявит с точки зрения прекращения войны и послевоенной демократизации россии – смогут потом обратиться с прошением о снятии санкций.

Это совершенно иная философия. Мы не просто будем вспоминать, кого забыли внести в санкционные списки, а тотально ударим. Всю олигархическую тусовку, всю вертикаль власти (исполнительной, судебной, законодательной), всех силовиков, все репрессивные структуры – следует обложить санкциями.

А потом уже включать обратный процесс. При этом надо будет доказать, что ты не участвовал в преступлениях путинского режима или приложил усилия для демократизации своей страны.

Такой подход к санкциям создаст эффект ковровой бомбардировки. И на этом надо настаивать. Чтобы была единая антивоенная коалиция с единым одномоментным механизмом наложения санкций – на всю глубину.

Еще один важный момент. То, что сегодня арестованы за рубежом активы российского государства и российских олигархов, чиновников, политиков, пропагандистов и так далее – это правильный, но лишь первый шаг. Далее надо принимать решение об их конфискации. Создавать механизмы, чтобы как можно быстрее передавать эти активы Украине. Чтобы мы сейчас на эти средства могли решать гуманитарные проблемы, а потом, после войны, – восстанавливать страну.

Это куда более системный подход, нежели тот, что сегодня применяется.

Если идти именно таким путем, это подстегнет внутренние процессы в рф. Вряд ли в смысле протестов стоит уповать на интеллектуальную часть российского общества. Такая часть там, к сожалению, невелика. Но в россии назревают протесты, которые я называю желудочно-кишечными. Это публика, которая ориентируется на холодильник. И у нее сейчас нарастают проблемы, недовольство российской властью. И для того, чтобы всё это нарастало значительно быстрее, важно систематизировать усилия наших западных партнеров.