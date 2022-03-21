Соучредитель медиа "Буквы" Екатерина Рошук описала состояние дел в Мариуполе и высказалась об ответственности россии

Я в чате микрорайона Мариуполя, где живет моя семья.

320 человек (каждый час добавляются новые) ищут родных и друзей.

Присылают адреса, ФИО, фото, род занятий. В ответ получают данные о "прилетах" от тех, кто еще жив.

На вопрос, как там дом такой-то, ответ: "Дом очень пострадал, но если окна были во двор, то с квартирой должно быть все хорошо. Прилеты были сзади в дом" — считается обнадеживающим.

Общение на самом деле без чувств. В чатах домов в мирное время дискуссия о парковке во дворе, например, была более зажигательной.

Люди смирились с горем. Горе стало частью нашей жизни. Осознание, что можешь никогда больше не увидеть, не услышать и даже не иметь возможности похоронить и никогда не знать, где могила становится частью жизни.

Эмоций нет. Прощения нет.

Это пытка. Бессилие. На твоих глазах 25 день оружием и голодом уничтожают родных людей, а ты ничего не можешь сделать. НИЧЕГО!

Микрорайон как решето. Город как решето. Жизнь уничтожена. Под развалинами еще более 300 000 человек. Или живых или мертвых.

Десятки тысяч ищут родных и часто не находят. Будут еще 10 лет искать в братских могилах.

Циничный план — убить людей, а тех, кому удалось выжить, — оставить без средств к существованию путем уничтожения инфраструктуры.

Создать гуманитарную катастрофу.

Ослабить Европу миллионами беженцев.

Зачем?

70-летний фашист при поддержке 140 миллионов зомби так захотел.

Уже почти нет эмоций. Есть только четкое понимание, что дальше. Все русское должно быть уничтожено и запрещено. Пока 140 миллионов не пройдут процедуру денацификации.