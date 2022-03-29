Блогер Eli Belenson о том, почему Запад заинтересован в продолжении этой войны.

Промежуточные итоги российско-украинско-белорусской войны (РУБВ):

1. Россия проиграла в этой войне уже не только стратегически, но и тактически. Из поставленных целей, известных разведке и подтверждённых согласно захваченных карт и захваченных в плен полковников и старших офицеров, (1-окружение и захват Киева, 2-окружение и захват Харькова, 3-окружение и захват Одессы, 4-окружение по левобережью Днепра и разгром восточной группировки ВСУ, т.н. ООС, 5- пробитие сухопутного коридора м/у Крымом и "ДНР" через Мариуполь), на данный момент не выполнено ни одной. Реальные технические шансы есть только на реализацию 5 пункта, но совершенно непропорциональной ценой.

На проведение основной части операции, ГШ РФ отводил от 3 до 5 дней, с дальнейшим переходом в полицейскую стадию (россгвардия, ОМОН, СОБР). Ресурсов выделили соответственно.

Основные силы РФ под Киевом разгромлены, остатки, перешли к обороне. Есть реальная угроза окружения уже российских войск севернее Киева.

Атака на Одессу провалилась полностью, попытка окружение через Николаев тоже, разгромленные под Николаевым остатки войск отступили в направлении Херсона и есть видео свидетельства массового отхода из Херсона. Скорее всего будут держать основными силами оборону возле Новой Каховки чтобы избежать окружения всей южной группировки. На всех направлениях у российской армии выявлены серьёзные проблемы со снабжением и логистикой, кое-где катастрофические проблемы. Поэтому, растянутые по территории Украины наступательные "кишки" начинают сжиматься и сокращаться.

По оценкам военных, южный коридор, вне зависимости от того, падёт Мариуполь или нет, будет перерезан (он очень длинный) в нескольких местах и разгромлен. Вопрос времени. Чем дольше продержится Мариуполь, тем быстрее войска РФ будут отступать от Херсона и тем быстрее придёт конец южной группировки РФ. В каком-то смысле, Мариуполь сейчас вынуждает российскую армию отступать с других направлений, перегруппировываться, неся потери и стягивать к себе наиболее боеспособные части и авиацию. Страшно представить какой ценой.

2. Байден вчера подписал указ об увеличении военной помощи Украине. Но главное его послание было не в этом. Он сказал, что война будет долгой. Что это означает?

Это означает, что Путин увяз в этой войне по полной и Запад не даст ему выскочить из этой медвежьей ямы. Не имеет значение — захватят они Мариуполь (в Кремле рассчитывают захватить и выйти на переговоры с этих позиций) или нет, российскую армию и российскую экономику уже не отпустят зализывать раны и готовиться к новому раунду.

Независимо то того, с какими захваченными территориями РФ выйдет на переговоры с Киевом, санкции с неё не снимут. Даже если Зеленский согласится. Не он их вводил и не ему решать, когда их снимать. При всём огромном к нему уважении. Я может циничную вещь скажу, но Запад ввёл санкции (неся тяжёлые экономические потери) не потому, что испугался за безопасность Украины, а потому, что испугался за себя. И снимут они их тогда и только тогда, когда гарантируют свою безопасность.

Ещё одна циничная вещь: Запад на данном этапе жизненно заинтересован в продолжении этой войны. Они окажут почти любую военную, экономическую, политическую помощь, всё что угодно и в любых количествах, кроме собственного участия. Чем сильнее российская армия и российская экономика будет разгромлена, тем лучше для них. Поэтому будут помогать с нарастающей силой. Украина воюет за них и они это прекрасно понимают.

Более того, это их устраивает.

Так что да, Байден сказал главную вещь — война будет долгой. Не знаю, понимают ли это в Кремле или думают, что вот уничтожат Мариуполь и всё. Имеющимися в Украине силами Россия не сможет обеспечить долгую войну. А это значит, что в Вашингтоне рассчитывают на то, что Кремль пойдёт на мобилизацию (общую или частичную). Уже сейчас в Украину перебросили войска с Дальнего Востока и Калининграда, вчера началась переброска войск из Грузии (Цхинвали).

3. Украине (благодаря разведданым США о начале войны и точном времени нанесения удара) удалось вывести из под удар почти всю мобильную ПВО, все штабы, поднять в воздух с аэродромов и спасти ВВС, вывести солдат из казарм, избежать окружения и разгрома ВСУ на юге. С военной точки зрения, блицкриг РФ провалился и ВСУ не утратила боеспособность, уклонившись от боёв в невыгодных условиях (на юге), встав в оборону на новых рубежах, что позволило провести полную мобилизацию.

Точное количество мобилизованных, понятно, держится в секрете, но и так понятно, что недостатка нет. Желающих воевать много. Отбирают по конкурсу. Даже в тероборону уже не так просто попасть.

В условиях нарастающих поставок Лендлиза с Запада, мобилизация вооружается по полной программе. Нужно время на подготовку и переподготовку резервистов. Разные специальности требуют разного времени подготовки. Украина не спешит бросать малообученных солдат в бой, поэтому контратак пока не много. Основное контрнаступление свежих и очень мотивированных резервов ещё впереди. Хотя, началось уже сейчас. Это можно увидеть даже не смотря на то, что любое движение украинских войск подвергается жёсткой цензуре в СМИ (что правильно).

4. Вооружение. Ключевым козырем ВСУ этой войны до сих пор были и остаются Джавелины.

Эфективная дальность поражения более 2 км, простота в использовании (можно освоить за короткий курс в 15 минут), отличный прицел, работающий как днём, так и ночью. Уничтожает любую бронированную технику с вероятностью близкой к 1. Удобен как для защиты города (можно стрелять из помещения, из окна, с крыши из-за угла и т.д.), так и для партизанской войны (кум сообщил, что по шоссе в направлении д.Жопино едет колонна, восьмым едет новый бтр без лишнего дерьма на внешней броне, Петро подъехал куда надо, поставил мацацыкл за сараем, подождал, посчитал, выстрели, оседлал и уехал лесами-огородами, пока ракета сама себя корректируя, подлетит к цели, сделает бочку и уничтожит).

Но это уже вчерашний день.

Вчера американцы официально сообщили о поставках беспилотников-камикадзе switchblade 300 и 600. В противопехотном и противотанковом варианте соответственно. Это гораздо круче, чем Джавелин. Потому что, кроме гораздо большей боевой эффективности (300 летает на 10 км и уничтожает пехоту у небронированный транспорт, 600 летает на 40 км и уничтожает танки, грады, смерчи, штабные БТР), это ещё мощное психологическое и информационное оружие.

В отличие от ракетчика Джавелина, оператор БПЛА-камикадзе ничем не рискует. Он может поражать вражескую колонну на огромном расстоянии, выбирая цели по степени приоритета. При этом снимает сам процесс на видеокамеру. Как показала война в Нагорном Карабахе, где азербайджанцы использовали израильские аналоги, непосредственно перед попаданием противопехотного камикадзе, солдаты успевают что-то услышать (жужжание) и иногда даже начинают разбегаться.

Но скорость аппарата в пикировании очень большая и убежать далеко не получается, армянские солдаты ныряли в заранее отрытые норы-укрытия. Это превратилось в кошмар для пехоты. Солдаты всё время ждут смерти и впадают в панику при любом жужжащем звуке. Это очень деморализует и без того не очень мотивированную армию. Кроме того, это деморализует тыл. Телеги, фейсбуки и ютубы заполнят многочисленные видео с дронов камикадзе.

Поверьте, по опыту войны в НК, где масштабы были во много раз меньшими, информационный эффект от этих БПЛА превышает эффект военный.

5. Путин избрал тактику Грозного-1999 — уничтожение гражданского населения. Долбёжка градами и ураганами по жилым кварталам. Но в современном мире это проигрышная тактика. Войны всё больше становятся информационными. Видео убитых женщин и детей, фотографии уничтоженных жилых домов уже наполняют собою все эфиры.

В современном мире не нужны журналисты. Каждый житель Харькова и Мариуполя — оператор, режисёр и журналист. Для Путина и российской армии Мариуполь станет медийной Треблинкой. Чем больше людей он уничтожит, тем сильнее будет ненависть и ярость. С ним уже не сядут за стол переговоров, ему не пожмут руку, не рискуя погубить свою карьеру мировые политики.

Из России уже сбежал почти весь бизнес. Те, кто ещё не сбежал, боясь потерять прибыль, сбегут. К офисам этих фирм люди будут приносить фотографии убитых детей, двери этих фирм в Нью-Йорке, Лондоне, Токио, Берлине, Варшаве будут обливать красной краской, а топ-менеджеры будут шарахаться по чёрным ходам, опасаясь в каждом прохожем увидеть украинских беженцев. Хюндай? Кая? Филип Морис? Кому там ещё жалко терять деньги на российском рынке? Скоро вы побежите оттуда как ошпаренные, проклиная себя за нерасторопность. Мариуполь будет вашим персональным медийным кошмаром, репутационные потери от которого будут сравнимые с военными.

Путин старый совковый пе*дун, застрявший в своих воззрениях и мечтах в Советском Союзе 80-х. Он не понимает, как ведутся современные войны. Он не понимает, что он уже проиграл войну. Очень скоро ему станет не до "ДНР" и "ЛНР" и даже не до Крыма. Ему уже удалось убедить весь мир, что Россия — главный враг не только и не столько Украины, сколько всего человечества. Старый больной на голову маньяк, грезящий возращением в прошлое, в молодость, в СССР.