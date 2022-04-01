Журналист и советник министра обороны Украины Алексей Копытко указал на две причины, по которым в кремле решились на информационный вброс про Белгород у путина удачно "совпало" с Белгородом — на это есть две причины

Белгород. Творческая адаптация концепций "бомбить Воронеж" и "рязанский сахар" в одном флаконе. И так удачно "совпало", что удар нанесён накануне начала призывной кампании, которая обещала быть очень сложной для Кремля. А тут такой замечательный подарок для патриотической мобилизации. В сети полно съёмок вертолётов, которые "незаметила" ПВО, со всех возможных ракурсов. Показатель того, что без мобилизации у Путина ничего не получается, дела у вторгнувшейся группировки так себе.

И самое важное. Международные партнёры в шаге от того, чтобы предоставить Украине тяжёлые вооружения. Основной аргумент лоббистов Кремля "почему нельзя" — если Украине передать даже простейшую артиллерию, не говоря уже об авиации, она немедленно нападет на Россию и спровоцирует ядерный апокалипсис. И вот аргумент.