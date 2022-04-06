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Происходящее со СМИ в Украине напоминает фашистский режим в рф - Георгий Тука

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Георгий Тука Георгий Тука
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Тука прокомментировал ограничения работы "Эспрессо", "Прямого", и 5-го канала Новость обновлена 06 апреля 2022, 13:36
Тука прокомментировал ограничения работы "Эспрессо", "Прямого", и 5-го канала

Известный украинский государственный деятель Георгий Тука специально для "Телеграфа" оценил обстановку на информационном фронте российско-украинской войны

Кроме собственного военного фронта и фронта дипломатического крайне важен и фронт информационный. В последнее время в Украине много сделано в этом смысле. Но, к сожалению, далеко не всё так хорошо, как хотелось бы.

Давайте разбираться – что происходит на информационном фронте российско-украинской войны.

Если говорить о территории рф, то, без сомнения, ни о каком нашем выигрыше в информационном смысле не может быть речи. Власти россии зачистили информационное пространство этой страны. Информация, которая там транслируется государственными каналами, доходит до откровенного маразма. С чем нужно будет разбираться по завершению войны.

На сегодняшний день даже мем существует – осудили в рф за разжигание войны лозунгом "Стоп – война!".

Бороться за информационное пространство на территории рф – крайне тяжело. Из позитива – стремительно растет аудитория российских оппозиционных СМИ, которые были лишены возможности продолжать свою деятельность в традиционно виде, но продолжают работать в формате ютуб-каналов. Так что в рф всё еще существуют какие-то маленькие щелочки, которые позволяют людям, интересующимся объективной информацией, получать ее.

Вместе с тем, последние опросы так называемого "глубинного народа" и от оппозиционных каналов, и от Левада-Центра свидетельствуют, что подавляющее большинство россиян (более 80%), если не считать Москву и Петербург, для получения информации используют исключительно федеральные телеканалы. И вряд ли случайность, что именно такой процент россиян одобряет деятельность путина.

Потому пробиваться через такую блокаду крайне сложно.

Что касается информационного поля Украины – мне импонируют те способы, которыми власть фактически прекратила деятельность пророссийских телеканалов на территории нашей страны. Но я категорически не могу принять действия той же власти в отношении целого ряда проукраинских оппозиционных телеканалов, деятельность которых фактически заблокирована.

Я имею в виду "Эспрессо", "Прямой", 5 канал.

Мне это напоминает такие же действия, которые предпринимает фашистский режим в рф, только зеркально – на территории нашего государства.

Что касается работы на информационном пространстве Европы, США, Канады – тут проукраинская позиция выстраивается, в первую очередь, не благодаря деятельности украинских политиков, дипломатов или СМИ, а благодаря действиям западных средств массовой информации. Они сейчас широко представлены на территории нашего государства и стараются подавать своим читателям, зрителям объективную информацию о тех ужасах, которые происходят на территории Украины.

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#СМИ #Каналы
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