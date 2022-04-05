Журналисты трех телеканалов заявили, что их отключили от вещания: в чем причина

На каналах отметили, что решения соответствующих органов по отключению не было

Журналисты телеканалов "Прямой", "Пятый" и "Эспрессо" заявили о том, что их вещание было незаконно прервано Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ).

Они обратились к Президенту Украины и компетентным структурам с просьбой разобраться в ситуации. Они связывают отключение с проукраинской позицией каналов и считают его частью информационной войны.

В письме журналистов и менеджмента "Прямого" и "Пятого" отмечено, что отключение произошло ночью, называют произошедшее диверсией и возлагают ответственность на директора концерна РРТ Кирилла Данилова. Напомнили журналисты и то, что Данилов ранее был частью медиахолдинга Игоря Коломойского, и то, что у бизнесмена была пророссийская позиция.

Вероятность российского следа в отключении канала от вещания в цифровой сети Т2 озвучили и в "Эспрессо", отметив, что это только на руку россии в информационной войне.

Журналисты этих телеканалов сотрудничали с многими зарубежными вещателями для освещения украинской позиции на международной арене и донесения в нашей стране мнения европейцев.

Ранее "Телеграф" писал о гибели украинских и зарубежных журналистов в результате войны с россией — Макс Левин погиб в Киевской области, Виктора Дедова не стало в Мариуполе — в его дом попали российские бомбы, корреспондент New York Times погиб в Ирпене.