Журналісти трьох телеканалів заявили, що їх відключили від мовлення: у чому причина

На каналах зазначили, що рішення відповідних органів щодо відключення не було

Журналісти телеканалів "Прямий", "П’ятий" та "Еспресо" заявили про те, що їхнє мовлення було незаконно перервано Концерном радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (КРРТ).

Вони звернулися до Президента України та компетентних структур з проханням розібратися у ситуації. Вони пов’язують відключення з проукраїнською позицією каналів та вважають його частиною інформаційної війни.

У листі журналістів та менеджменту "Прямого" та "П’ятого" зазначено, що відключення сталося вночі, називають подію диверсією і покладають відповідальність на директора концерну РРТ Кирила Данилова. Нагадали журналісти і те, що Данилов раніше був частиною медіахолдингу Ігоря Коломойського, і те, що бізнесмен мав проросійську позицію.

Імовірність російського сліду у відключенні каналу від мовлення в цифровій мережі Т2 озвучили і в "Еспресо", зазначивши, що це лише на руку росії в інформаційній війні.

Журналісти цих телеканалів співпрацювали з багатьма зарубіжними мовниками для висвітлення української позиції на міжнародній арені та донесення до нашої країни думки європейців.

Раніше "Телеграф" писав про загибель українських та зарубіжних журналістів внаслідок війни з росією — Макс Левін загинув у Київській області, Віктора Дідова не стало в Маріуполі — до його будинку потрапили російські бомби, кореспондент New York Times загинув в Ірпені.