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Слова Папы Римского о расизме относительно беженцев из Украины – эпохальные, и вот почему - Иван Семесюк

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Иван Семесюк Иван Семесюк
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Папа Франциск заявил, что волна беженцев из Украины напомнила ему о проблемах расизма Новость обновлена 16 апреля 2022, 14:35
Папа Франциск заявил, что волна беженцев из Украины напомнила ему о проблемах расизма

Украинский писатель и музыкант Иван Семесюк объяснил, почему Европа настолько благосклонна к украинцам сегодня

Кстати говоря. Это интересное высказывание актуального Папы Римского об "признаках расизма в лучшем отношении европейцев к украинским беженцам, чем к беженцам из других территорий", оно действительно эпохальное. Именно своим контекстом.

Это значит, что украинцы являются (или снова стали) частью того, что я называю великим Трансатлантическим миром. Украинцы инстинктивно ощущаются этим миром мир как свои, словно потерянное и почти забытое колено Израилево, которое неожиданно возвращается домой. Родной нежданчик.

Это может казаться расизмом, конечно, но здесь речь идет скорее о семейных отношениях, просто очень масштабных. Возвращение домой в свою материнскую цивилизацию после плена – вот что для нас значит.

Причем, и это самое интересное, возвращение происходит прямо через парадные ворота. Ворота героических архетипов – Толкиновский миф. Это прямое и даже ювелирное попадание.

Если же говорить о мифическом значении битвы, то, по крайней мере, для нашей Новой Европы – это битва при Пуатье, по меньшей мере.

После победы нужно скинуться баблом и заказать Залужному национал-подарок – полный готический доспех миланской работы и позолоченный двуручный клеймор. А также заказать ему родовой герб у британских геральдистов.

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Теги:
#Украина #Беженцы #Россия #Папа Римский #Война
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