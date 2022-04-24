Директор Агентства моделирования ситуаций, политолог Виталий Бала специально для "Телеграфа" проанализировал, что не так с гарантиями безопасности для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский завил, что существует лишь два вопроса, о которых стоит говорить с рф. Это гарантии безопасности и вопросы Крыма и Донбасса.

Тема гарантий безопасности всплывает в последнее время всё чаще. И меня это настораживает. Потому что я не вижу перспектив для Украины через какие-то гарантии безопасности. Мне сложно понять, почему украинская власть так уперто говорит о таких гарантиях, которые, с моей точки зрения, ничего нам на самом деле не обеспечат.

Давайте будем реалистами. Тот же британский премьер Джонсон уже заявил, что это не будут гарантии, как в 5-й статье устава НАТО (когда нападения на одного члена альянса считается нападением на весь альянс).

Тогда как Чалый, один из представителей украинской делегации на переговорах с россиянами, акцентировал, что мы требуем даже лучших гарантий, чем те, что прописаны в 5-й статье устава НАТО. Но этого, как я считаю, не может быть от слова "совсем". Никто не будет воевать за Украину. Максимум – помочь вооружением. Но это делается и сейчас. Просто нужно так вооружить Украину, чтобы Россия никогда уже не решилась на нас нападать.

Безусловно, это будет делаться. И нам самим нужно приложить здесь немало усилий. Я уже несколько лет об этом говорю – пока у нас не будет ракетно-космических войск, пока не будет хотя бы баллистических ракет средней дальности (я уж не говорю о межконтинентальных) с дальностью полета до 5,5 тысячи километров, – мы всегда будем ощущать угрозу ракетных ударов со стороны рф. Всегда будем переживать – стрельнет она по нам или не стрельнет с того же Каспийского или Черного моря, с какой-либо российской области.

А чтобы она не стреляла – мы должны иметь сдерживающий фактор в виде своих ракет. Лишь так россияне будут понимать, что мы в ответ сможем уничтожить то место, откуда по нам нанесли удар.

Украине обязательно следует развивать соответствующие программы. Возможно, не публично. И тут не надо обращать внимание на некую обеспокоенность кого угодно, на прошлые договоренности. Всё пошло прахом после российской агрессии.

Лишь такие ракеты будут нашей реальной гарантий безопасности. И, конечно, украинские вооруженные силы, которые кроме сумасшедшей мотивированности (которая есть) будут иметь соответствующие виды вооружения. Которые будут соответствующим образом финансированы, а не как это было накануне войны.

Мощные вложения в украинский оборонно-промышленный комплекс, мощные ВСУ, мощная экономика, реальная борьба с коррупцией – лучшие гарантии безопасности Украины.

И, конечно, нельзя сворачивать с пути к членству в НАТО. Потому что ничего лучшего на данный момент нет. И когда я слышу про какие-то другие гарантии, мне смешно сквозь слезы.

Те же недавно нейтральные Финляндия, Швеция уже готовятся подавать заявку в НАТО. Какие вам еще нужны доказательства, что этот альянс – то, что надо?

Путин начал широкомасштабное вторжение, чтобы мы не вступали в НАТО. В результате альянс в ближайшее время расшириться, как минимум, на две страны, имеющих сухопутную (Финляндия) и морскую (Швеция) границы с россией.

С моей точки зрения, стратегической ошибкой действующей украинской власти является попытка найти алгоритм решения вопросов безопасности вне НАТО. Но это – алгоритм вчерашнего дня. Мир уже не будет прежним после широкомасштабной агрессии россии. Точно произойдет трансформация системы безопасности. Но точно НАТО будет играть здесь основную роль.

Это не исключает некие региональные системы безопасности. Тот же вариант Тройственного союза – Украина-Польша-Великобритания, который начал прорабатываться незадолго до открытой войны между Россией и Украиной. Но если мы, как заявляет наше руководство, готовы вернуться к внеблоковости, к нейтральности, то Украина не сможет никуда вступать. Надо нам ли это? Стоит ли отрезать себе пути поиска места в новой системе мировой безопасности?

Подчеркиваю, всякого рода внеблоковость и нейтральность могли сработать раньше. И то не сработали, если вспомнить 2014-й, когда Украина была внеблоковой.

Так что вопрос гарантий безопасности – точно не о внеблоковости. И я не понимаю, зачем об этом сейчас говорить. Если это делается, чтобы убаюкать путина, Кремль – тогда да, пусть себе говорят. Но если это реальное желание заложить под себя мину замедленного действия – это колоссальная ошибка.

Я (и, уверен, не только я) четко понимаю, что россия всегда будет пытаться уничтожать независимую Украину. Даже в случае нашей победы, если рф не распадется, останется в том же виде, любая политическая элита, которая будет там при власти, всегда будет иметь пунктик реванша. И мы всегда будет под угрозой агрессии со стороны рф.

Потому лучшими гарантами нашей безопасности будут лишь – коллективная безопасность, мощные ВСУ, высокотехнологическое оружие, ракетно-космические войска.

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