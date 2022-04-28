Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко специально для "Телеграфа"

Представители НАТО после встречи на военной базе "Рамштайн" в Германии договорились о создании контактной группы по вопросам обороны Украины.

А заместитель главы Министерства обороны Великобритании Джеймс Хэппи анонсировал поставку Украине высокоточных ракет класса "земля-воздух" Brimstone.

Это более чем важные для Украины и мира события. Решаются стратегические задачи. Для более эффективных поставок оружия в Украину наши партнеры создали центр по управлению этой помощью. И от поставок советских образцов вооружения или своего, но прошлого века, они переходят к поставкам современных образцов.

То вооружение, что поставлялось нам ранее, позволяло уничтожать оккупантов из рф, проводить успешные оборонительные операции. А то, что поставляется с недавних пор и будет поставляться впредь – кардинально меняет ситуацию. И позволяет не только обороняться, но и наступать. Это четко сформулировал Ллойд Остин – министр обороны США. Он подчеркнул, что если ранее нам просто помогали устоять в войне с рф, то теперь поставлена задача – ослабить уровень россии до такой степени, чтобы она в обозримом будущем не была способна повторить подобную агрессию.

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Это – новая военно-политическая задача. И именно поэтому помощь Украине становится систематизированной и более мощной. А министры обороны стран-членов НАТО будут ежемесячно собираться, чтобы координировать действия в данном направлении.

По прежнему на текущий момент закрывать небо над нами своими войсками НАТО не будет. Воевать с рф альянс не собирается. Зато намерен обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны. А то, что ПВО – это серьезный фактор современной войны, мы убедились с первого дня полномасштабного вторжения рф. И убеждаемся третий месяц.

ПВО стратегически влияет на то, что происходит на сухопутном театре военных действий. А у рф подавляющее преимущество над Украиной в ракетных комплексах, значительное – в ударной авиации (у нас она куда в меньшем количестве и более старая). И ликвидировать этот дисбаланс можно лишь при наличии мощной ПВО.

Уровень "Стингеров" и прочих переносных зенитно-ракетных комплексов – это одно. А вот уровень вооружения среднего радиуса действия, с возможностями противоракетной обороны – это совсем другое.

Тот же российский "Искандер" имеет возможности запускать как крылатые ракеты, так и баллистические. И если с крылатыми мы научились достаточно эффективно бороться (в том числе по пресловутому "Калибру"), потому что у них небольшая скорость и соответствующая отражающая поверхность, то с баллистическими – проблематично.

И нам важно перейти в средствах ПВО до уровня, когда мы сможем с помощью союзников давать отпор и баллистическим ракетам. И самим получить возможность поражать вражеские объекты на достаточно больших расстояниях.

Если говорить об освоении украинскими военнослужащими новейших образцов вооружения, то я как офицер, имеющий в том числе ПВОшное образование, отмечу следующее. Наши ребята неимоверно мотивированы. По освоению новой техники, новых видов вооружения они бьют рекорды. Такие оценки слышал от инструкторов, которые их обучали.

Безусловно, любой зенитно-ракетный комплекс – сложен, особенно если там есть системы еще более высокого уровня. Но на уровне эксплуатации и применения можно подготовить персонал за несколько месяцев.