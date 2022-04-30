Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" о роли ООН в прекращении войны против Украины, почему Организация не помогла и что теперь с ней делать:

Россияне обстреляли Киев вечером 28 апреля. В то самое время, когда там находился с визитом Гутерриш.

Тут важно понимать, что основанная в октябре 1945 года Организация объединенных наций (ООН) – это один из столпов, свод правил, по которым живет человечество после Второй мировой войны. Позже свою лепту в это начали вносить Хельсинские соглашения о нерушимости границ и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, появившиеся летом 1975 года.

Но все их правила, все международные соглашения, все конвенции россия нарушила. Причем сделала это показательно, нагло и цинично.

Учитывая, что рф всё еще является постоянным членом Совета безопасности ООН, что эта организация не предотвратила и не может остановить войну россии против Украины, приходится констатировать – ООН не выполняет своих важнейших функций. Потому что один из гарантов их выполнения – на это просто плюет.

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У ООН есть несколько вариантов выхода из ситуации войны россии против Украины.

Или выбрасывать россию из Совбеза ООН (что проблематично в юридическом плане), или закрывать ООН, как когда-то Вторая мировая война "закрыла" не сумевшую ее предотвратить Лигу наций – и создавать новую структуру, на новых условиях, с новыми критериями подхода к безопасности. С новыми правилами.

Никому не нужна ООН, которая не способна не только выполнять важные для глобальной безопасности решения, но и принимать их.

То, что более-менее работало в первые десятилетия, когда те же США под мандатом ООН помогали Южной Корее сражаться с северокорейским вторжением, абсолютно не работает сейчас. ООН образца 2022 года в худшем смысле далека от ООН образца 1950-го. Это важно понять – и делать соответствующие шаги по исправлению ситуации.

Что может прийти на смену ООН?

Что-то подобное, но без россии, которая, понятно, будет блокировать в имеющейся организации любые решения против себя. И без права вето со стороны "привилегированных", коими сейчас являются постоянные члены Совбеза ООН (рф, Китай, США, Великобритания и Франция). Почему одни державы должны иметь больше прав, чем другие? Решения следует принимать простым большинством. Или, допустим, двумя третями членов нью-ООН.

Состав самой организации также следует обновить, учитывая новые реалии. Там не место не только рф (в нынешнем виде), но и той же Северной Корее, ряду других диктаторских режимов.

Тот инструмент, который не работает, ремонтируют. Или меняют – покупая, к примеру, другой. ООН как инструмент для обеспечения безопасности человечества явно не работает. И если его не получится "отремонтировать" (а, похоже, не получится), его надо менять.

Потому что все эти надписи 8 мая касательно ужасов Второй мировой войны в стиле "никогда снова" – уже не актуальны. Это самое "снова" уже здесь и сейчас. В Украине. И мир этого не предотвратил. Не помешал фашизму вторгнуться в европейское государство. Да еще и фашизму, который цинично маскируется под антифашизм.