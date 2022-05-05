Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко специально для "Телеграфа" высказал мнение, что украинским защитникам нужно продержаться еще немного

Российский агрессор продолжает атаки в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях.

При этом обстреливает ракетами дальнего действия практически всю территорию Украины.

Происходят ожесточенные бои в восточной и южной операционных зонах. Вооруженные силы рф пытаются реализовать цели второй наступательной операции, поставленные путиным задачи. А это:

взятие под полный контроль Мариуполя;

захват, как минимум в рамках админграниц, двух областей – Луганской и Донецкой;

захват в рамках админграницы Херсонской области (чтобы или формировать отдельно так называемую "Херсонскую народную республику", или присоединить территорию к Крыму в рамках некой Тавриды);

поддержание сухопутного коридора на Крым;

пробитие сухопутного коридора в Приднестровье.

По темпам, по территориям, по времени все эти задачи уже сорваны украинскими вооруженными силами. Благодаря мужественному сопротивлению в ходе тяжелейших оборонительных боев.

Да, оккупационные войска продвигаются, разбивая наши города. Мариуполь, Попасная, Рубежное… Но, сравнив то, что россияне хотели, с тем, что имеют – можно смело утверждать, что эта операция, как и первоначальная (блицкриг), – сорвана.

Однако впереди еще очень тяжелые бои. Да, начались поставки в Украину современных тяжелых вооружений. Но всё это запаздывает примерно на месяц, на мой взгляд.

В ходе нашей оборонительной операции важно этот месяц нивелировать. Надо устоять, нарастить возможности, чтобы остановить врага окончательно. Во время оборонительной операции следует уничтожить как можно больше живой силы, вооружения и техники противника. А параллельно с этим – создать подготовленные резервы уровня проведения стратегической наступательной операции, освоить поступившую и поступающую технику (от более простого – тех же прицепных гаубиц, до сложных новейших образов вооружения).

После этого перейти к нанесению контрударов. А если возможности будут серьезно наращены, потенциал поднят до необходимого уровня – то перейти и в масштабное контрнаступление по освобождению украинской территории.

Мы начинали войну, когда российские силы превышали нас в 3 раза. Во время первой волны их операции мы снизили потенциал агрессора примерно на треть.

Для начала второй операции путин ставил задачу, чтобы соотношение сил было 5 к 1 в пользу россиян. Военные ему докладывали, что получается не более 3 к 1. А когда начали операцию, соотношение по личному составу было примерно 1,7 к 1.

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Но дело ведь не только в живой силе. Россияне обладают более точным, тяжелым современным вооружением и техникой. Превосходя нас по этим параметрам в количестве и качестве. Лишь сейчас, благодаря поставкам из-за рубежа, мы несколько выравниваем ситуацию. Но до паритета еще очень далеко.

У противника мощнейшие артиллерийские системы, ракетные комплексы, системы залпового огня, авиация. Оккупанты каждый день наносят ракетные удары. А наше ракетное оружие россияне уничтожили задолго до этой войны, причем помогали им в этом наши нынешние союзники – американцы, англичане. Украинское военно-политическое руководство проявило тогда слабость, за которую теперь расплачиваемся все мы.

Нас не только лишили ядерного вооружения, но и уничтожили ракетный потенциал в принципе. Оставив без ракет дальностью 500-600 км. Осталась лишь Точка-У с дальностью 120 км. И то, по договоренностям, россияне и наши нынешние союзники позабирали головки с наведением у этих ракет. И мы эту войну ведем с Точкой-У, да еще и не достаточно оснащенной.

Да, мы пытаемся делать кое-что новое. Но тот же ПКР "Нептун" – не поставлен на массовое производство. А "Сапсан", он же "Гром-2" (оперативно-тактический ракетный комплекс на базе твердотопливной баллистической ракеты), разрабатываемый КБ "Южное", так и не ввели в серию. Хоть он был лучше по своим характеристикам, чем российский "Искандер".

Да, у россиян исчерпываются запасы. Они вынуждены снимать с долгосрочного хранения старую технику. Но пока у них еще серьезное преимущество, а нам приходятся вести тяжелые оборонительные бои.

Ну, а срываются российские планы, потому что мы останавливаем их с неимоверным мужеством. К тому же, уровень подготовки в наших войсках очень высокий. Мы в прошлом году практически каждый месяц проводили оперативно-стратегического уровня учения. Так что за счет выучки, лучшего знания местности, лучшей мотивации (мы ведь на своей земле – и понимаем, за что воюем), поставкам современного вооружения – мы срываем планы агрессора.