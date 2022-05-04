россия атакует по всей линии фронта: где идут бои в Украине (карта)

Украинские защитники героически держат оборону

Российские войска не прекращают атак на нашу страну не только обстреливая ракетами дальнего действия, но и штурмуя в наземных операциях.

Согласно данным Генштаба вооруженных сил Украины, боевые столкновения велись в Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях.

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Слобожанское направление. Продолжается обстрел Харькова и села Протопоповка из артиллерии и минометов. В Барвенковском районе в окрестностях Кутузовки и Александровки враг проводи воздушную разведку. В сторону Долгенького пытались наступать росвойска, но безуспешно.

Донецкое и Таврийское направление. Продолжаются обстрелы противником Сил обороны Украины.

Лиманское направление. Наступление врага идет в сторону села Шандриголове, идут бои. Враг ведет разведку и усиливает войска. В районе Попасной также бои и попытки штурма.

Карта направлений атак россии в Украине на 4 марта / Deepstatemap

В Мариуполе российские солдаты продолжают бомбить с самолетов "Азовсталь" и обстреливать предприятие, где украинские военные удерживают позиции.

Запорожское направление. Противник пытался штурмовать в сторону Орехова, безуспешно. С территории области вывезли больше сотни трупов росссолдат в морг Горловки.

Южнобужское направление. Боевые столкновения происходят в районе села Томина Балка Херсонской области. Враг пытается из артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков уничтожить фортификационные сооружения на позициях украинских военных.

Как ранее писал "Телеграф", согласно картам боевых действий — россия активизировалась и в Запорожской области, а на Харьковщине врага удалось отодвинуть.

Тем временем союзники предают Украине современное военное оборудование для сдерживания и выдворения агрессора из нашей страны.