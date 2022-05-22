Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" высказал мнение, что останавливаться в войне на полпути — не вариант для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего интервью, посвященного третьей годовщине инаугурации, в очередной раз заявил, что победой Украины будет возвращение войск на линии разграничения, которые были в нашей стране до 24 февраля.

При этом советник главы Офиса президента Украины (ОПУ) Михаил Подоляк в одном из недавних интервью отмечал, что лишь поражение рф в войне, которую та ведет против Украины, позволит стране-агрессору переосмыслить себя, обновиться и существовать уже в ином виде.

Еще один советник главы ОПУ Алексей Арестович уверяет, что "Минска-3" не будет.

Я бы меньше обращал внимание на то, что говорят советники главы ОПУ. Хоть, возможно, это такой вариант – посмотреть на реакцию общества. Так, в последних заявлениях Подоляка то и дело отмечается необходимость освобождения всего Донбасса – как минимум. А то и Крыма.

С моей точки зрения, Украине придется пережить четыре этапа этой войны.

Первый мы уже пережили – это когда россия напала на нас, но не сумела захватить Киев, а потом откатилась и от него, и от Харькова, и от Сум, и от Чернигова.

Второй этап мы проживаем сейчас. Когда агрессор пытается захватить весь Донбасс и закрепиться на юге – как минимум в Херсонской и Запорожской областях.

Третий этап – это будет освобождение нашими войсками как раз таки всего Донбасса и юга, вплоть до админграницы с Крымом.

Четвертый этап – освобождение собственно Крыма. И оно не обязательно будет военным.

В данный момент всё чаще говорится о необходимости сперва удержания своих позиций на Донбассе, а потом и освобождения всех территорий Донецкой и Луганской областей.

Я не согласен, когда Зеленский говорит, что нашей победой будет возвращение на позиции до 24 февраля.

Думаю, подобный статус-кво уже практически никого не устроит в Украине. И вряд ли сам Зеленский на такое пойдет. А подобные заявления, возможно, являются дипломатической попыткой "обдурить" россиян. Мне кажется, сам Зеленский уже понимает, что статус-кво до 24 февраля после всех жертв, которые были потом – не вариант.

Недаром тот же Подоляк предупреждает, что вскоре нас ожидает решающая фаза войны, когда мы будем атаковать, освобождая свои территории. И жертв будет много.

Все прекрасно понимают, что обеспечить свою будущую безопасность невозможно, остановившись на полпути. Ведь россия через какое-то время вновь захочет на нас напасть. И ее нужно сокрушить и добить. Как минимум – на украинской территории.