Арестович назвал одну из главных задач россии на нынешнем этапе войны: "Минска-3 не будет"

Упор делается на пропаганду для внутреннего потребителя

Россияне могут начать спекулировать темой прекращения войны, чтобы всячески нарушить возможность Украины нарастить огневую мощь в качестве поставок оружия. По словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, это делается потому, что военное руководство осознало — нормальной мобилизации в рф провести не получится.

Подробнее он рассказал в свежем эфире программы "Фейгин LIVE" в ночь на 22 мая.

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"Их задача какая? Оттянуть вооружение украинской армии по максимуму, — объясняет Арестович, — а для этого нужно провести очень четкий тезис — что войну нужно прекращать".

К слову, частично кремлевским политикам удается правильно провернуть действие пропаганды. Об этом свидетельствуют действия Германии, которая постоянно затягивает даже с минимальными поставками оружия для нашей армии.

Военный эксперт говорит, что "всех собак" сейчас пытаются повесить на ВСУ и то, как Запад объединяется для финансирования Украины. Одновременно с этим звучат вбросы в стиле "мы воюем не с Киевом, а с коллективным Западом, сразу с 42 государствами.

По мнению Арестовича, таким образом простых россиян готовят к тому, чтобы "продавать" скромные результаты нынешней войны. Победами для рф в таком случае могут стать Мариуполь, а также вероятный выход на границы Луганщины.

Советник главы ОП считает, что в Москве готовятся к заявлениям о "защищенном Донбассе", после чего можно начать очередную линию пропаганды.

"Они пытаются провернуть ситуацию: мы и Запад уговариваем Украину", — подчеркивает Алексей Арестович.

Однако, добавляет эксперт, Украина не собирается идти на уступки и подписывать что-то вроде "Минска-3".

Добавим, что несмотря на все проблемы с внутренней мобилизацией населения, россияне проводят тематические проверки среди жителей Крыма. Арестович уже предполагал, что после ОРДЛО могут обратить внимание именно на граждан оккупированного полуострова.