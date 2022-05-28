Шеф-редактор Obozrevatel Орест Сохар прокомментировал решение УПЦ (МП) стать независимой

Сегодня нет достаточно оснований утверждать, что УПЦ (МП) отправил товарища Кирилла (Гундяева) и его РПЦ вслед за российским кораблем. Формально все церковные ритуалы на это указывают, но не стоит исключать, что за этим скандальным демаршем стоят креативные богословы из ФСБ.

27 мая собор УПЦ (МП) наконец-то обратил внимание на российскую агрессию в Украине и намекнул на свою автокефалию от Москвы. Здесь не стоит препарировать решение с точки зрения юриспруденции, потому что еще в 2018 году украинский филиал российской церкви декларировал нечто подобное. Важно другое: сам собор готовился в полной тайне, и практически большинство его участников не знали о повестке дня. Во-вторых, тезисы резолюции собора очень размыты и очень напоминают "автокефалию под прикрытием" с целью лишь провести небольшой ребрендинг московского патриархата в условиях войны. Поэтому искренность намерений Ореста Владимировича Березовского (кстати, вы знали, что так в мире зовут митрополита Онуфрия?) проявится в ближайшее время:

- Прежде всего, Кирилл должен влепить ему анафему с занесением в личное дело, карму и назвать неонацистом;

- Мы уже подзабыли, но церкви Крыма и Лугандонии и дальше подчиняются Лавре, то есть УПЦ (МП). Если Москва в ближайшее время "рейдернет" местные приходы под свое крыло, то это будет говорить о многом;

– Ну и вершиной признания искренности моего тезки должны стать персональные атаки скабеевых и соловьевых на него.

И тут самое время обратиться к ПЦУ. Именно от позиции Православной церкви Украины зависит, смогут ли нынешние "раскольники-московиты" помочь объединиться украинской Церкви. А ведь шанс вернуть пророссийское духовенство в украинское лоно действительно существует. Но иногда кажется, что ненависть между духовенством разных конфессий больше, чем их вера в Господа. В то время как теологическая дипломатия требует скорее мудрости, чем решимости вмазать кадилом духовному оппоненту. Сегодня и адепты ПЦУ вполне прогнозируемо полны желчи по отношению к священникам УПЦ (МП) и наоборот. Но так мы слоника не продадим, и горшки не слепим, особенно во времена гибридной войны орков против Украины.

Украине нужна единственная Вера. Вера в наше будущее. Все остальное – вопросы компромиссов, конформизма и дипломатии. Личные эмоции – это не тот катализатор, который должен вершить наши судьбы. Вера – гораздо более емкий рычаг.