Надо не требовать чего-то от ЕС, а внедрять европейские правила жизни в самой Украине

Эксперт в вопросах экономики и временно оккупированных территорий Юрий Смелянский специально для "Телеграфа" оценил перспективы Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь в субботу, 11 июня, с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, заявил, что ответ Европейского Союза на заявку Украины о вступлении покажет – есть ли будущее у самого ЕС.

Если мне не изменяет память, то летом 2005 года представители действующей, на тот момент, государственной власти Украины разъехались по украинским регионам с разъяснениями о привлекательности проекта евроинтеграции Украины. Подобная встреча проходила и в Симферополе с представителями малого и среднего бизнеса, в которой и я принимал участие.

Выступая на этой встрече, я, в том числе, говорил о том, что вначале надо научиться жить по тем правилам, по которым живет Европейский Союз. Для этого надо европейские правила жизни внедрять в Украине. Европейскую систему отношений; роль и место рядового гражданина – соответствующие европейским; стандарты качества жизни; ответственность власти перед обществом и так далее.

В свою очередь, власть, вне зависимости от каденции, предпочитала сохранять систему равно распределенной бедности в украинском обществе, монополизм и коррупцию в качестве гарантированных инструментов самообогащения. А проевропейская риторика оставалась своеобразной "морковкой для ослика".

Прошло время – и украинская реальность остается такой же постсовковой, какой и была 30 с лишним лет назад. Результатов евроинтеграции особо не видно, но какие-либо позитивные результаты в этом процессе могут существенно поправить рейтинг действующей власти.

И действующая власть начинает учить ЕС, как нужно относиться к Украине в вопросах ее евроинтеграции. Подобная риторика напоминает ситуацию, если бы какой-то многоквартирный двор за какой-то период времени выработал для себя правила взаимоотношений. В этом дворе живут разные семьи. Кто-то побогаче, кто-то – наоборот. Есть свои нюансы, свой позитив и негатив. Но в целом всё в порядке и есть перспектива. Каждая семья имеет равную позицию. И вот в этом дворе появляется какой-то несовершеннолетний иждивенец, который начинает требовать предоставить ему равный статус с гарантией его содержания всем двором без принятия встречных обязательств поведения. В том числе аргументируя такие свои требования тем, что хулиганы с соседнего двора на него постоянно нападают и он, подвергаясь этим нападениям, защищает от хулиганов весь двор.

А оценку двору и перспективам жизни двора он дает по тому – дадут или не дадут ему денег на велосипед.

Пример сильно утрированный, но отражает суть наших евроинтеграционных процессов с точки зрения перехода на европейскую систему отношений или построения в Украине системы отношений, похожей на европейскую. В первую очередь в системе социально-экономических отношений. Со всеми проявлениями этих процессов в виде инициатив Безуглой, Гетманцева, Третьяковой и прочих "слуг народа".