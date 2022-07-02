Пять опасных процессов на оккупированном Донбассе

Директор Института стратегических исследований и безопасности, экс-представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях, правозащитник Павел Лисянский рассказал, что происходит в ОРДЛО после начала вторжения россии

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сейчас активно происходит ряд процессов, которые в краткосрочной перспективе создают риски аннексия этой части Украины.

Если по пунктам, то…

1. Набирает размах принудительная паспортизация. На данный момент Кремль максимально упростил и ускорил процедуру. Теперь паспорт гражданина рф выдается не позднее 5 рабочих дней после обращения человека в миграционную службу. Ранее Кремль вычеркнул из перечня документов для получения паспорта рф, паспорт незаконного вооруженного формирования (НВФ) "ЛДНР", как обязательный документ для получения российского гражданства. К тому же, пункты выдачи паспортов открываются уже даже на территории НВФ "ЛДНР".

2. Проходит принудительное (обязательное) обучение учителей школ, которые расположены в городах, захваченных после 24 февраля 2022 года, с целью их перехода на российские стандарты обучения.

3. Запущена очередная волна принудительной мобилизации. Мужчины снова прячутся от военных патрулей.

4. Идут процессы синхронизации законодательства НВФ "ЛДНР" и рф. Например, сейчас приводятся к общему порядку законодательство в части исполнения наказаний. Судебные эксперты НВФ "ЛДНР" учатся в рф.

5. В учебные заведения массово завозятся книги по истории – с ее искажением.

Процессы крайне опасные, повлиять на которые Украина способна лишь переломив ход войны – на поле боя.