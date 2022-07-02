П’ять небезпечних процесів на окупованому Донбасі

Директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки, експредставник уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Донецькій та Луганській областях, правозахисник Павло Лисянський розповів, що відбувається в ОРДЛО після початку вторгнення росії

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей зараз активно відбувається низка процесів, які у короткостроковій перспективі створюють ризик анексії цієї частини України.

Якщо за пунктами, то…

1. Набирає розмаху примусова паспортизація. Наразі Кремль максимально спростив та прискорив процедуру. Тепер паспорт громадянина рф видається не пізніше 5 робочих днів після звернення людини в міграційну службу. Раніше кремль викреслив із переліку документів для отримання паспорта рф, паспорт незаконного збройного формування (НЗФ) "ЛДНР", як обов’язковий документ для отримання російського громадянства. До того ж пункти видачі паспортів відкриваються вже навіть на території НЗФ "ЛДНР".

2. Проходить примусове (обов’язкове) навчання вчителів шкіл, які розташовані у містах, захоплених після 24 лютого 2022 року, з метою їхнього переходу на російські стандарти навчання.

3. Запущено чергову хвилю примусової мобілізації. Чоловіки знову ховаються від військових патрулів.

4. Йдуть процеси синхронізації законодавства НЗФ "ЛДНР" та росії. Наприклад, зараз наводяться до загального порядку законодавство щодо виконання покарань. Судові експерти НЗФ "ЛДНР" навчаються у росії.

5. До навчальних закладів масово завозяться книги з історії – з її спотворенням.

Процеси вкрай небезпечні, вплинути на які Україна здатна лише зламати хід війни – на полі бою.